Любопитно

Топ 5 „здравословни“ храни, които тайно съсипват зъбите ни

Някои от най-здравословните междинни закуски (снаксове) може да носят повече вреда, отколкото полза, когато става въпрос за денталното здраве

31 май 2026, 07:01
О т сушените плодове до смутитата – някои от най-здравословните междинни закуски (снаксове) може да носят повече вреда, отколкото полза, когато става въпрос за денталното здраве.

Наблюдавам едни и същи пациенти в продължение на десетилетия, което ми дава дългосрочен поглед върху това какво всъщност причиняват тези „здравословни“ избори на зъбния емайл с течение на времето, казва д-р Амберийн Фатима, цитирана от Newsweek.

В практиката си забелязвам как се появяват определени модели – особено когато храните са лепкави, киселинни или остават по зъбите по-дълго, отколкото хората си дават сметка. В общи линии, ако една закуска е лепкава, пие се бавно или е киселинна, няма абсолютно никакво значение колко зелена е опаковката ѝ. Вашите зъби не четат маркетингови текстове.

1. Сушени плодове

Етикетът обещава фибри и антиоксиданти. Това, което аз виждам от зъболекарския стол, е карамел с вкус на плодове. Сушенето на плодове концентрира захарите в тях и ги прави лепкави. Така те полепват по улеите на кътниците ви и хранят бактериите дълго след като сте приключили с яденето.

Предпочитам пациентът да изяде парче черен шоколад. Шоколадът се отмива бързо от устата, докато една стафида може да остане в кътника ви цял следобед.

По-добра алтернатива: Пресни плодове, особено ябълки и круши. Дъвченето стимулира отделянето на слюнка, която помага за отмиването на хранителните частици и неутрализира киселините.

2. Смутита

Самите плодове не са проблемът – проблемът е в начина, по който хората ги пият. Когато отпивате от смутито си в продължение на един час, вие на практика „къпете“ зъбите си в захар и киселина. Честото излагане е по-опасно от еднократния прием; постоянният контакт позволява на бактериите да превръщат захарите в киселини, които атакуват емайла.

Много от купените от магазина смутита съдържат толкова захар, колкото и газираните напитки, а сладките напитки са пряко свързани с риска от кариес, тъй като бактериите се хранят с тази захар и произвеждат киселина. Често виждам по-млади пациенти с необичайни форми на разваляне на предните зъби и ежедневният навик да се пие смути почти винаги е част от картината.

По-добра алтернатива: Опитайте да ядете цели плодове. Ако все пак искате смути, изпийте го на един път (за 10 минути, а не за 60), използвайте сламка и след това изплакнете устата си с вода.

3. Цитруси

Лимоните не са злодеи, но навиците са от значение. Цитрусовите плодове са силно киселинни и тази киселина може да омекоти и разруши емайла с течение на времето, особено при честа консумация. Веднъж изчезне ли, емайлът не се възстановява.

Най-лошата комбинация, която виждам, са хора, които пият вода с лимон всеки ден и си мият зъбите веднага след това. Киселината временно омекотява емайла и твърде бързото използване на четката може буквално да го изтрие.

По-добра алтернатива: Консумирайте цитруси по време на основните хранения, пийте чиста вода след това и изчакайте поне 30 минути, преди да си измиете зъбите. Ако обичате вода с лимон, използвайте сламка.

4. Гранола и протеинови барчета

Голяма част от тях са просто шоколадови десерти, маскирани в спортни екипи. Те често съдържат лепкави съставки за спояване като мед или сироп, добавени захари и овесени ядки, които се набиват в междузъбните пространства. Лепкавите и сладки храни се задържат по зъбите и увеличават риска от кариес, защото остават там по-дълго. Буквално ми се е случвало да почиствам парченца от протеиново барче около пломби дни след като човекът го е изял.

По-добра алтернатива: Шепа сурови бадеми или орехи, или сирене с пълнозърнести крекери. Тези храни не са толкова лепкави и помагат за поддържането на по-неутрална среда в устата.

5. Плодови кисели млека

Натуралното кисело мляко е наистина страхотно за зъбите ви – то съдържа калций и полезни бактерии, които поддържат здравето на емайла. Проблемът е в добавената захар. Много плодови млека са претъпкани с нея, а добавените захари хранят бактериите, които произвеждат киселини, водещи до разрушаване на емайла и кариеси. Те също така са склонни да правят филм върху зъбите ви, което означава, че захарта се задържа по-дълго.

По-добра алтернатива: Натурално цедено мляко с пресни горски плодове. Ако имате нужда от сладост, малко количество мед пак съдържа по-малко захар от повечето готови ароматизирани версии.

В крайна сметка въпросът е не толкова какво ядете, а колко дълго то остава върху зъбите ви. Едно блокче черен шоколад, изядено бързо, вреди много по-малко, отколкото „здравословна“ закуска, която гризете в продължение на час. Честотата, лепкавостта и киселинността са от решаващо значение, защото те определят колко дълго емайлът ви е подложен на атака.

Този текст е само за информация. За медицински съвет или диагноза се консултирайте със специалист.

