Джей Ди Ванс: Има значителен напредък в преговорите с Иран

"Сега топката е в полето на иранците", подчерта американският вицепрезидент

14 април 2026, 09:21
САЩ са постигнали значителен напредък в преговорите с Иран, но сега "топката е в полето" на иранците, заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс в интервю за водещия на телевизия "Фокс нюз" Брет Байър, ден след провала през уикенда на преговорите между Вашингтон и Техеран в Пакистан, като подчерта, че американската страна изисква да получи контрол над обогатения уран на Ислямската република, продадоха "Ройтерс" и "Франс прес".

"Искаме да изнесем напълно този материал от страната, за да може САЩ да имат контрол над него", каза Ванс, като наблегна също на необходимостта да се гарантира, чрез проверки, че Иран няма да може да обогатява уран в бъдеще.

Вицепрезидентът ръководеше американската делегация по време на преговорите с Иран през уикенда в Исламабад, целящи да се сложи край на войната.

"Едно е иранците да твърдят, че няма да се сдобият с ядрено оръжие, но друго е ние да въведем необходимите механизми, за да гарантираме, че това няма да се случи", каза той и добави, че САЩ са представили "ясни червени линии".

"Иранците направиха крачка към нас, затова мисля, че може да се каже, че имаше обнадеждаващи признаци, но те не стигнаха достатъчно далеч", посочи още Ванс и добави, че САЩ очакват от Техеран да отбележи напредък по въпроса за отварянето на Ормузкия проток, но ако това не се случи, подобно развитие ще има отражение върху преговорите.

На този фон цените на петрола отбелязаха спад в началото на днешната азиатска търговия заради надеждите за продължаване на мирните преговори между Съединените щати и Иран. Цената на сорта „Брент” спадна с около 2% до малко над 97 долара за барел.

Съединените щати започнаха блокада на всички ирански пристанища. Бойният флот ще спира всички кораби, плаващи към и от Иран, като натиск върху Техеран да отвори ключовия Ормузки проток.

На икономически форум във Вашингтон министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт обяви, че цените на петрола вероятно ще достигнат своя пик „през следващите няколко седмици”, след като корабният трафик през Ормузкия проток бъде възстановен.

Източник: Алексей Маргоевски, БТА    
