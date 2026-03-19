Свят

Президентът на Румъния: Иранското външно министерство не е заплашвало страната ни

Никушор Дан увери, че са защитени чрез стратегическото партньорство със САЩ и членството в НАТО

19 март 2026, 14:06
Президентът на Румъния: Иранското външно министерство не е заплашвало страната ни
Източник: iStock Photos/Getty Images

Р умънският президент Никушор Дан заяви, че Румъния е защитена от принадлежността към НАТО и присъствието на американските военни, подчертавайки, че неотдавнашните изявления на Министерството на външните работи на Иран са се отнасялi дo „политическите и юридически“ последици за страната, предаде Аджерпрес.

Коментарите бяха направени по време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел.

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

„Да погледнем това, което каза иранското външно министерство за Румъния. Не са заплашвали Румъния. Говориха за политическите и юридически последици. Не сме в по-различна ситуация от тази преди един, два или три месеца. Румъния е защитена, част е от НАТО, има стратегическо партньорство със САЩ и чрез допълнителното присъствие на американски сили е още по-сигурна“, посочи президентът в отговор на журналистически въпроси.

Посланикът на Румъния в Иран е репатриран

Иран предупреди Румъния в понеделник, че ще отговори политически и правно, след като страната разреши на Съединените щати да използват бази на територията ѝ за операции срещу Иран, съобщи изданието „Иран интернешънъл“.

Техеран призова всички страни да не се намесват във войната, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. 

Столтенберг в базата край Констанца: Румъния не е сама

Никушор Дан и Марк Рюте бяха попитани и за реакцията на американския президент Доналд Тръмп, след като редица съюзници от НАТО отказаха да се намесят за обезпечаване на сигурността на Ормузкия проток на фона на войната в Близкия изток.

„По отношение на Ормуз всички са съгласни, че този проток не може да бъде затворен, той е ключов за световната икономика. Що се отнася до съюзниците, те водят разговори със САЩ и помежду си за най-добрия начин, по който да бъде решен този проблем със сигурността“, посочи Рюте, цитиран от телевизия Диджи 24.

Румъния разреши достъп на САЩ до военните си бази заради конфликта с Иран

„Имам пълното доверие, че съюзниците ще направят всичко, за да подкрепят общия интерес“, добави генералният секретар на НАТО.

Източник: БТА, Ваня Накова    
