България е 84-та по щастие в света: Финландия остава недостижима на върха

19 март 2026, 14:51
С ветовният доклад за щастието за 2026 г., публикуван от Центъра за изследване на благосъстоянието на Оксфордския университет, определя Финландия като най-щастливата страна в света за девета поредна година, а други скандинавски страни като Исландия, Дания, Швеция и Норвегия са в топ 10 на класацията, пише Асошиейтед прес. Според документа България заема 84-то място сред 147 страни.

Интензивната употреба на социални медии допринася за рязък спад в благосъстоянието сред младите хора, като ефектът е особено тревожен при момичетата тийнейджъри в англоговорящите страни и Западна Европа, сочи документът.

Според него качеството на живота сред младите хора под 25-годишна възраст в САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия е спаднало значително през последното десетилетие, като ключов фактор за това са дългите часове, прекарани в преглеждане на социалните медии.

Ново попълнение в топ 5 на класацията е Коста Рика, която достига до четвъртото място от 23-то през 2023 г. Според доклада повишеното благосъстояние се дължи на семейните връзки и други социални отношения. „Мислим, че това е заради качеството на техния социален живот и стабилността, на която в момента се радват“, казва Ян-Емануел де Нев, професор по икономика, който ръководи Центъра за изследване на благосъстоянието и е съредактор на Световния доклад за щастието.

„По-общо погледнато, в Латинска Америка има по-силни семейни връзки, силни социални отношения, високо ниво на социален капитал, както биха го нарекли социолозите, отколкото на други места“, добавя той.

Докладът сочи, че стабилното класиране на върха на Финландия и другите северноевропейски страни е свързано с комбинацията от богатство, неговото равномерно разпределение, наличието на социална държава, която защитава хората от рисковете от рецесия, както и очакваната продължителност на здравословен живот.

Както и в предишните години, страните в или близо до зоните на големи конфликти остават на дъното на списъка. Афганистан е класиран като най-нещастната страна, следван от Сиера Леоне и Малави в Африка.

Класацията е на база отговори, дадени от около 100 000 души в 140 страни и територии, от които е било поискано да оценят живота си. Проучването е направено в партньорство с аналитици от „Галъп“ и Мрежата за развитие на устойчиви решения към ООН.

В повечето страни всяка година е осъществяван контакт по телефона или лично с 1000 души.

Респондентите са помолени да оценят живота си по скалата от едно до десет. Сред младите хора под 25-годишна възраст в англоговорящите страни и Западна Европа оценката е спаднала с почти един пункт през последното десетилетие.

Според доклада негативната връзка между благосъстоянието и интензивната употреба на социални медии е особено тревожна сред момичетата тийнейджъри. Например 15-годишните момичета, които използват социални медии в продължение на пет часа или повече, са посочили спад в удовлетворението си от живота в сравнение с други, които ги ползват по-малко.

Младите хора, които използват социалните медии по-малко от един час на ден, отчитат най-високи нива на благосъстояние, сочат учените – по-високи, отколкото при тези, които не ги използват изобщо. Но подрастващите, според оценки, прекарват приблизително средно по 2,5 часа на ден в социалните медии.

„Ясно е, че трябва да направим колкото е възможно повече, за да върнем „социалното“ в социалните медии“, казва Де Нев.

Източник: БТА/Теодора Йорданова    
Световен доклад за щастието Финландия Социални медии Благосъстояние Млади хора Скандинавски страни България Социални връзки Коста Рика Нещастни страни
По темата

„Прости ми, сине!“: Майката на Ивайло Калушев отмени погребението му с разтърсващо съобщение

„Прости ми, сине!“: Майката на Ивайло Калушев отмени погребението му с разтърсващо съобщение

Конспиративните теории, които ще ви оставят безмълвни

Конспиративните теории, които ще ви оставят безмълвни

Скандален случай: Арестуваха двама мъже, заключили жена в кола в Стара Загора

Скандален случай: Арестуваха двама мъже, заключили жена в кола в Стара Загора

Само три професии са в безопасност от AI: Бил Гейтс посочи кои са те

Само три професии са в безопасност от AI: Бил Гейтс посочи кои са те

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Waze превзема умните знаци в Естония, ще ги адаптира в реално време

Waze превзема умните знаци в Естония, ще ги адаптира в реално време

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 2 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 2 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 2 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 3 дни
Последни новини

Онлайн платформа следи финансирането на общинските проекти

Онлайн платформа следи финансирането на общинските проекти

България Преди 7 минути

Данните разкриват над 1,1 млрд. евро заявени средства и недостиг от близо 100 млн. евро

<p>&quot;Шантаж&quot;&nbsp;в ЕС? Лидери атакуват Орбан заради спряно финансиране&nbsp;за Украйна</p>

ЕС притиска Виктор Орбан да деблокира 90 млрд. евро заем за Украйна

Свят Преди 20 минути

Европейските лидери предупреждават, че ветото на Унгария застрашава финансирането за Киев

Демерджиев отговори на Калин Стоянов: Нито мога, нито искам да нареждам арести

Демерджиев отговори на Калин Стоянов: Нито мога, нито искам да нареждам арести

България Преди 1 час

"Приемам сериозно опитите да бъде очернено името ми. Схемата е ясна", заяви бившият служебен министър на вътрешните работи

<p>Чудо или опасен прецедент? Изкуствен интелект връща покойния Вал Килмър за последна роля</p>

Технологично чудо или опасен прецедент? Изкуствен интелект връща покойния Вал Килмър на екрана за голямата му последна роля

Любопитно Преди 1 час

Въпреки че ракът на гърлото му попречи да стъпи на снимачната площадка приживе, Холивуд намери начин да върне легендата: Вижте как семейството на Вал Килмър и най-новите технологии обединиха сили, за да завършат последната му мисия в киното

,

Нова вълна от шпионски атаки срещу iPhone: Какво трябва да знаят потребителите в България

България Преди 1 час

Светът на киберсигурността е в тревога след разкритията за мащабна кампания с шпионския софтуер LightSpy

<p>Спряха преговорите за мир в Украйна заради Иран</p>

"Известия": Мирните преговори за Украйна са преустановени на фона на войната в Иран

Свят Преди 1 час

Докато вниманието на Вашингтон е насочено към Техеран, Москва отчита икономически дивиденти от високите цени на петрола, а тристранната група за мир е поставена на изчакване

Политически сблъсъци белязаха последното заседание на НС преди изборите

Политически сблъсъци белязаха последното заседание на НС преди изборите

България Преди 1 час

Съгласно правилника депутатите излизат във ваканция по време на кампанията, която започва в полунощ срещу 20 март

Компактен на плота, бърз в работата

Компактен на плота, бърз в работата

Любопитно Преди 2 часа

По-малко рязане • По-малко бъркотия • Повече време за вас

Няколко зодии ще забогатеят много скоро, сред тях ли сте

Няколко зодии ще забогатеят много скоро, сред тях ли сте

Любопитно Преди 2 часа

Хороскопът за края на тази седмица обещава финансови възможности за представителите на зодиакалния кръг. Някои може да получат шанс да увеличат доходите си, докато други ще трябва да бъдат по-предпазливи с разходите

България се включва в европейска инициатива за индустрията

България се включва в европейска инициатива за индустрията

България Преди 2 часа

Ким Кардашиян падна в храстите преди партито на „Оскарите“

Ким Кардашиян падна в храстите преди партито на „Оскарите“

Любопитно Преди 2 часа

Риалити звездата преживя малък инцидент с високи токчета за 80 долара, но по-късно заблестя на червения килим, подкрепяна от новия си любим Луис Хамилтън

Осъдиха на 5 години затвор рецидивист, измамил жена с 57 000 лв. за "европроекти"

Осъдиха на 5 години затвор рецидивист, измамил жена с 57 000 лв. за "европроекти"

България Преди 3 часа

Мъжът я излъгал, че фирмата ѝ е одобрена по Програмата за развитие на селските райони

,

Напрежение в Оманския залив: Кораб бе ударен от снаряд край Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

Ормузкият проток бе блокиран от Иран в отговор на американско-израелската офанзива от 28 февруари

<p>Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия</p>

Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия, прехваната е и ракета

Свят Преди 3 часа

Засегнатият обект е рафинерията „Самреф“

Археолог или крадец? Полша разреши екстрадиция на руски учен в Украйна

Археолог или крадец? Полша разреши екстрадиция на руски учен в Украйна

Свят Преди 3 часа

Александър Бутягин се намира в затвор във Варшава по обвинения, че е извършвал незаконни разкопки и е разграбвал артефакти от древния град Мирмекион в Крим – украински полуостров, анексиран от Русия през 2014 г.

<p>Кейт сложи тиарата, която причиняваше главоболие на Даяна</p>

Кейт Мидълтън сложи тиарата, която причиняваше главоболие на Даяна

Любопитно Преди 3 часа

Кейт Мидълтън омая Уиндзор с първата си тиара за 2026 г.! Принцесата избра любимата на Даяна „Lover's Knot“ – бижу, което заради тежестта си е причинявало главоболие на покойната лейди Ди. Зелената рокля на Кейт бе фин дипломатичен жест към Нигерия

Всичко от днес

От мрежата

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Компактен на плота, бърз в работата

Edna.bg

6 начина да прескочиш скандал с половинката си

Edna.bg

Вълнуваща Световна купа по художествена гимнастика в София, гледайте по NOVA и NOVA SPORT

Gong.bg

Барселона и Манчестър Юнайтед в патова ситуация за Рашфорд

Gong.bg

Андрей Гюров: България трябва да бъде на пълна скорост в Европа

Nova.bg

Георги Кандев: Хранителни помощи срещу глас е най-актуалната схема на изборния вот

Nova.bg