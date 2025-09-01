Свят

Тръмп се скара на Индия: Вече е късно

Индийското посолство във Вашингтон не е коментирало изявлението му

1 септември 2025, 17:58
Т ръмп обяви в социалната си мрежа Трут сошъл, че Индия е поискала да намали митата си за стоки от САШ до нула.

"Това, което малко хора разбират, е, че ние правим много малко бизнес с Индия, но те правят огромно количество бизнес с нас. С други думи, те ни продават огромни количества стоки, и сме най-големият им „клиент“, но ние им продаваме много малко - досега това беше напълно едностранчива връзка и това е така от много десетилетия. Причината е, че Индия ни е начислявала толкова високи мита, най-високите от всички останали страни, че нашите бизнеси не могат да продават в Индия. Това е напълно едностранно нарушение! Освен това, Индия купува по-голямата част от петрола и военните си продукти от Русия, много малко от САЩ. Сега те предложиха да намалят митата си до нула, но вече е късно. Трябваше да го направят преди години. Само няколко прости факта, върху които хората да се замислят!!!", написа Тръмп.

Индийското посолство във Вашингтон не е коментирало изявлението, което идва след въвеждането от днес на общо 50-процентно мито върху вноса на индийски стоки в САЩ.

Данни, публикувани миналата седмица, показаха, че икономиката на Индия е нараснала със 7,8 на сто през тримесечието април-юни – най-висок темп от повече от година и значително над средната прогноза от 6,7 на сто, според проучване на "Блумбърг" сред икономисти.

Как унижението от Тръмп тласна Моди към Путин и Си

През уикенда пък индийският министър на търговията Пиюш Гоял заяви, че страната няма да "се преклони" пред американските мита и ще търси нови пазари.

"Няма да се поддадем и никога няма да покажем слабост. Ще продължим да вървим напред заедно и да завладяваме нови пазари", каза той на конференция в Делхи.  

Също през уикенда апелативен съд в САЩ постанови, че повечето от митата обявени от Тръмп са незаконни, нанасяйки удар на амбициите му да използва тарифите като основно средство във външнотърговската си политика. От администрацията на Тръмп сега ще обжалват решението във Върховния съд, където съдиите републиканци имат мнозинство.

Президентът на САЩ няма правомощия да въвежда митнически тарифи при нормални обстоятелства. Ето защо Тръмп обявява извънредно положение с изпълнителна заповед при всяка промяна на митата за вноса от други държави. Според апелативния съд обаче законът не му дава право да променя повечето тарифи дори и така. Но е много  вероятно Върховният съд да отсъди в негова полза.

