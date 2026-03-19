Нова вълна от шпионски атаки срещу iPhone: Какво трябва да знаят потребителите в България

19 март 2026, 13:35
С ветът на киберсигурността е в тревога след разкритията за мащабна кампания с шпионския софтуер LightSpy. Докато в миналото подобни атаки (като известния „Pegasus“) се свързваха основно с държавно спонсорирано наблюдение на политици и журналисти, новите версии на LightSpy показват, че всеки притежател на iPhone може да бъде мишена, ако попадне в неправилния списък.

Какво представлява LightSpy?

Това е модулен шпионски софтуер (spyware), който дава на нападателите пълен контрол над вашето устройство. Веднъж инсталиран, той може:

  • Да записва аудио от разговори (включително през WhatsApp, Telegram и Signal);
  • Да следи местоположението ви в реално време;
  • Да извлича снимки, контакти и история на браузъра;
  • Да краде файлове и съобщения от криптирани приложения.

Защо е важно за България?

Въпреки че първоначалните доклади на Reuters и Citizen Lab сочат засилена активност в Южна Азия, Apple вече изпрати официални предупреждения до потребители на iPhone в близо 100 държави.

В България рискът е реален за лица, заемащи публични длъжности, бизнес лидери, активисти и журналисти. Технологията използва т.нар. "zero-day" уязвимости (неизвестни до момента пробойни в защитата), което означава, че дори най-новите модели iPhone могат да бъдат уязвими, ако софтуерът им не е актуализиран незабавно.

Как се случва заразяването?

За разлика от традиционните вируси, при които трябва да кликнете на подозрителен линк, новите версии на LightSpy често използват методи без взаимодействие от страна на потребителя или чрез компрометирани легитимни уебсайтове (т.нар. "watering hole" атаки).

Как да се защитите? 

  • Актуализирайте незабавно: Проверете за най-новата версия на iOS (Settings > General > Software Update). Apple пуска спешни пачове (Rapid Security Responses) именно заради такива заплахи.
  • Lockdown Mode (Режим на блокиране): Ако смятате, че сте потенциална мишена поради професията си, активирайте този режим. Той ограничава функциите на телефона, които най-често се използват за атаки, като iMessage прикачени файлове и определени уеб технологии.
  • Рестартирайте устройството си редовно: Някои от модулите на LightSpy не са персистентни и изчезват при рестарт, въпреки че основната инфекция може да остане.
  • Внимавайте с обществени Wi-Fi мрежи: Използвайте надежден VPN, когато сте на публични места в София или други големи градове.

Макар iPhone да се счита за една от най-сигурните платформи, появата на инструменти като LightSpy напомня, че сигурността е процес, а не крайна точка. Българските потребители трябва да бъдат бдителни, особено ако получат официално системно известие от Apple за "mercenary spyware attack".

Източник: Reuters    
Технологично чудо или опасен прецедент? Изкуствен интелект връща покойния Вал Килмър на екрана за голямата му последна роля

Въпреки че ракът на гърлото му попречи да стъпи на снимачната площадка приживе, Холивуд намери начин да върне легендата: Вижте как семейството на Вал Килмър и най-новите технологии обединиха сили, за да завършат последната му мисия в киното

"Известия": Мирните преговори за Украйна са преустановени на фона на войната в Иран

Докато вниманието на Вашингтон е насочено към Техеран, Москва отчита икономически дивиденти от високите цени на петрола, а тристранната група за мир е поставена на изчакване

България се включва в европейска инициатива за индустрията

Ким Кардашиян падна в храстите преди партито на „Оскарите“

Риалити звездата преживя малък инцидент с високи токчета за 80 долара, но по-късно заблестя на червения килим, подкрепяна от новия си любим Луис Хамилтън

Осъдиха на 5 години затвор рецидивист, измамил жена с 57 000 лв. за "европроекти"

Мъжът я излъгал, че фирмата ѝ е одобрена по Програмата за развитие на селските райони

Ормузкият проток бе блокиран от Иран в отговор на американско-израелската офанзива от 28 февруари

Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия, прехваната е и ракета

Засегнатият обект е рафинерията „Самреф“

Археолог или крадец? Полша разреши екстрадиция на руски учен в Украйна

Александър Бутягин се намира в затвор във Варшава по обвинения, че е извършвал незаконни разкопки и е разграбвал артефакти от древния град Мирмекион в Крим – украински полуостров, анексиран от Русия през 2014 г.

Кейт Мидълтън сложи тиарата, която причиняваше главоболие на Даяна

Кейт Мидълтън омая Уиндзор с първата си тиара за 2026 г.! Принцесата избра любимата на Даяна „Lover's Knot“ – бижу, което заради тежестта си е причинявало главоболие на покойната лейди Ди. Зелената рокля на Кейт бе фин дипломатичен жест към Нигерия

Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Без нови епидемии тази пролет, но има риск за децата

Въпреки края на зимата, здравната ситуация в страната остава стабилна. Опасността от морбили и коклюш е овладяна, а грипът отстъпва

БАБХ алармира: Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София

„Консумацията на подобно месо крие сериозни рискове за здравето“, предупреди д-р Ангел Мавровски

Акциите срещу контролирания и купения вот продължават

Полицаи провериха 11 адреса в павликенските села Върбовка и Бяла черква

Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

Мярката се прилага ежегодно и е в сила от 2021 г.

Заплахата бактериален менингит: Какво трябва да знаем и къде е България

Менингитът остава едно от най-страховитите изпитания за съвременната медицина, тъй като неговата скорост често изпреварва диагностичните възможности. В същността си това заболяване представлява остро възпаление на защитните обвивки (менинги), които покриват главния и гръбначния мозък

Енергийното сърце на света под прицел: Защо Катар е ключов за портфейла на българина?

Разказ за най-голямата газова съкровищница на планетата, Ормузкия проток и верижната реакция, която вдига цените в Европа. Прочетете подробния анализ на енергийната карта, която управлява нашия портфейл

НАП внедрява система с изкуствен интелект

Тя позволява да се извършват общи и специфични търсения

