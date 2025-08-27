Доналд Тръмп удвои митата върху Индия до 50%

Д оналд Тръмп наложи 50% мита върху по-голямата част от вноса за САЩ от Индия, като наказателна мярка заради покупките ѝ на руски петрол с отстъпка. Решението, което влезе в сила в сряда след полунощ във Вашингтон, застрашава индийската икономика и допълнително разклаща световните вериги за доставки, съобщава The Guardian.

Американските мита от 25% върху индийските стоки влязоха в сила по-рано този месец, но Тръмп обяви плановете си да удвои ставката, позовавайки се на покупките на руски петрол от Ню Делхи, за които Белият дом твърди, че косвено финансират войната на Русия срещу Украйна.

Американският президент увеличи значително американските мита върху стоки от голяма част от света, откакто се върна в Белия дом през януари, което обтегна отношенията с икономиките на съюзници и съперници и подхрани страховете от по-висока инфлация.

Сега индийските износители се нареждат сред най-силно засегнатите от американските тарифи, редом с Бразилия, която също се сблъсква с 50% мита върху износа си за САЩ.

Trump slaps additional 25% tariff on India over Russian oil purchases — bringing total rate to 50% https://t.co/u3zx22yoj9 pic.twitter.com/WivGjeXggO — New York Post (@nypost) August 6, 2025

Министрите в Индия твърдят, че страната е била несправедливо избрана заради търговските си отношения с Русия и официални лица предупреждават, че страната вероятно ще работи в по-тясно сътрудничество с Москва и Пекин – и в резултат на това ще се отдалечи още повече от Вашингтон

По данни на американския търговски представител износът на Индия за САЩ е бил 87,3 млрд. долара през миналата година. Сега по-голямата му част попада под ударите на високите мита, макар че ключови продукти като смартфоните засега остават извън списъка. Решението на Вашингтон вече кара анализатори да предвиждат рязък спад в двустранната търговия.

„Не ме интересува какво прави Индия с Русия“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. „Могат да съсипват икономиките си заедно - мен това не ме вълнува.“

В Индия настроението е предизвикателно. Правителството на страната отказа да спре покупките на руски петрол, а премиерът Нарендра Моди призова индийците да купуват единствено местно производство.

Според главния индийски икономист на Goldman Sachs Сантану Сенгупта, трайните 50% мита могат да свалят растежа на БВП под 6%, при прогнозни 6,5%. Междувременно конкуренти от Турция и Тайланд вече привличат американски купувачи с по-ниски цени.

Около 30% от износа на Индия за САЩ – включително лекарства, електроника, суровини и горива, на стойност 27,6 млрд. долара – засега остават безмитни. Но сектори като текстил, бижута и морски дарове, традиционно силни на американския пазар, усещат сериозен удар. Вече има спрени производства в Делхи, Сурат и Тирупур. „Индийските стоки станаха неконкурентоспособни спрямо тези от Китай, Виетнам и други страни в региона“, коментира президентът на Федерацията на експортните организации С. К. Ралхан.

Breaking News: President Trump announced he would ratchet up tariffs on India to 50%, imposing additional duties as a penalty for purchasing Russian oil. It will take effect later this month. https://t.co/AfXlTpavC6 — The New York Times (@nytimes) August 6, 2025

Фондовият пазар също реагира — индексът BSE Sensex в Мумбай се понижи с 1% във вторник, губейки 849 пункта.

САЩ са най-големият пазар за индийския износ, а в ключови отрасли като бижута и текстил делът им достига една трета. Дори при евентуално облекчаване на тарифите, доверието в бъдещите търговски отношения с Вашингтон е сериозно разклатено.

“Тръмп го взриви. Упоритата работа между двете страни, които първоначално си нямаха доверие, но все пак успяха да изградят солидни стратегически отношения, сега е изложена на риск", каза високопоставен индийски търговски служител, който поиска анонимност.

Външният министър Субраманиам Джайшанкар определи искането на САЩ Индия да спре покупките на руски суров петрол като „неоправдано и неразумно“, подчертавайки, че Европа търгува с Москва в много по-големи мащаби. За да избегне нови санкции, страната би трябвало да замести около 42% от вноса си на петрол — трудна задача.

Любопитно е, че Тръмп не налага подобни мерки срещу Китай, който също е сред най-големите купувачи на руски петрол.

Той също така се опита да разсее напрежението с Москва, като покани руския президент Владимир Путин в Аляска за среща на върха по-рано този месец и дори обсъди тристранна среща с украинския президент Володимир Зеленски като част от усилията за прекратяване на руската инвазия в Украйна.

Въпреки напрежението Джайшанкар каза, че търговските преговори между САЩ и Индия продължават.

“Настоящата администрация на Тръмп може да постави рекорд по броя на автоголовете срещу ключов партньор за толкова кратко време", заключава анализатор за Южна Азия Майкъл Кугелман.