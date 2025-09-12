Свят

Тръмп: Хванахме убиеца на Чарли Кърк

Тръмп заяви, че има задържан за убийството на консервативния активист

12 септември 2025, 15:21
Тръмп: Хванахме убиеца на Чарли Кърк
Източник: Getty Images

"Мисля, с висока степен на сигурност, че е в ареста".

Това заяви пред "Фокс" президентът на САЩ Доналд Тръмп, коментирайки дали убиецът на консервативния активист Чарли Кърк е заловен. Арестуваният е "на 28 или 29 години"

Тръмп не разкри самоличността на задържания, но потвърди, че по-късно днес ще бъде оповестена актуална информация.

По думите на Тръмп, човек, "много близък" до заподозрения, го е предал.

След това президентът на САЩ поясни, че бащата на заподозрения или свещеник го е убедил да се предаде на полицията. 

Смразяващо видео е заснело убиеца на Чарли Кърк, мигове след стрелбата

Тръмп изрази надежда, че извършителят ще получи смъртна присъда.

Той подчерта значението на бързото и координирано действие на местните власти, което е позволило своевременното задържане на заподозрения и предотвратяването на други престъпления.

"Разбрах пет минути преди да вляза" в студиото, посочи Тръмп и увери, че щатските власти "са свършили страхотна работа, всички работиха заедно".

"Кърк беше изключителен човек и не заслужаваше това", заяви Тръмп.

ФБР дава 100 000 долара за убиеца на Чарли Кърк

Той добави, че не е гледал видеото с убийството, защото не иска да запомня младия консервативен активист по този начин, но чул, че кадрите са  "ужасяващи".

Тръмп описа Кърк "като син" и "блестящ човек, който ми помогна с ТикТок".

"Никога не съм виждал младите хора да следват толкова един човек, както правеха с Чарли", добави Тръмп.

Източник: FOX    
Чарли Кърк убийство Тръмп
Последвайте ни
Тръмп: Хванахме убиеца на Чарли Кърк

Тръмп: Хванахме убиеца на Чарли Кърк

Марго Роби заблестя в ослепителна

Марго Роби заблестя в ослепителна "гола" рокля в Лондон

"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя

Гледат мерките на младежите, задържани за побоя над полицейския шеф в Русе

Гледат мерките на младежите, задържани за побоя над полицейския шеф в Русе

Нови правила за майчинството: Край на двойното плащане

Нови правила за майчинството: Край на двойното плащане

pariteni.bg
Какво иска автомобилната индустрия от Европейския съюз

Какво иска автомобилната индустрия от Европейския съюз

carmarket.bg
<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
Ексклузивно

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Преди 9 часа
<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Ексклузивно

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Преди 9 часа
<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Ексклузивно

Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Преди 8 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж и жена на годишнина: – Скъпа, как издържа 20 години с мен? – Имам добро здраве и слаба памет.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕС с остра реакция действията на Русия в Полша

ЕС с остра реакция действията на Русия в Полша

Свят Преди 32 минути

Няколко европейски държави също извикаха в последните часове руските посланници

ЕС удължава санкциите срещу руски официални лица във връзка с Украйна

ЕС удължава санкциите срещу руски официални лица във връзка с Украйна

Свят Преди 1 час

Сред тях е и президентът на Русия Владимир Путин

Владимир Путин

От червения килим до Кремъл: Звездите, които се срещнаха с Путин

Любопитно Преди 1 час

Кои известни личности са се срещали с един от най-противоречивите световни лидери на нашето време

Причината за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Причината за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Любопитно Преди 1 час

Според публикации, актрисата е искала да постави кариерата си на първо място

<p>Временен председател застава начело на КЗП</p>

Александър Колячев е временно изпълняващ длъжността председател на КЗП

България Преди 2 часа

Той е досегашен член на Комисията

Дрон е изплувал на плажа в Бургас

Дрон е изплувал на плажа в Бургас

България Преди 2 часа

Дронът е открит в района на бургаските солници и първо е бил забелязан от бургазлия, който е правил редовния си сутрешен крос на плажа

Журналистът Николай Кръстев пред "Телеграфно подкастът": Додик иска Сърбия да се откаже от Косово

Журналистът Николай Кръстев пред "Телеграфно подкастът": Додик иска Сърбия да се откаже от Косово

Любопитно Преди 2 часа

Белград да насочи влиянието си изцяло към Република Сръбска в Босна

<p>На прага на 15 септември: Масирани акции срещу наркоразпространението и киберпрестъпността</p>

Сарафов и Митов с мерки срещу киберпрестъпленията и наркоразпространението сред учениците

България Преди 2 часа

Съвместната операция между прокуратурата и МВР обхваща местата около училища, търговски центрове, дискотеки

<p>Синът на Доналд Тръмп в сумо двубой с японски шампион, кой победи</p>

Синът на Доналд Тръмп се впусна в сумо двубой с японски шампион

Свят Преди 2 часа

Ерик прие случката с чувство за хумор, като заяви: "Не всеки ден получаваш покана да премериш сили със сумо легенда"

Гаджето на убитата украинска бежанка се нахвърли срещу съдията, освободил заподозрения

Гаджето на убитата украинска бежанка се нахвърли срещу съдията, освободил заподозрения

Свят Преди 3 часа

Станислав Никулица сподели видеа, критикуващи съдия Тереза Стоукс, която е освободила под гаранция заподозрения Декарлос Браун седем месеца преди нападението

Лиъм Хемсуърт и Габриела Брукс

Бившият мъж на Майли Сайръс Лиъм Хемсуърт се е сгодил за модела Габриела Брукс

Любопитно Преди 3 часа

Той потвърди раздялата си с Майли през август 2019 г., а двойката финализира развода през януари 2020 г. след по-малко от година брак

Желязков: Все още очакваме президентът да се произнесе за председателя на ДАНС

Желязков: Все още очакваме президентът да се произнесе за председателя на ДАНС

България Преди 3 часа

При спазването на принципите на разделение на властите и правовата държава, не е възможно едностранно възлагане на волята на едната институция над другата, изтъкна премиерът

Майчинството вече с нови правила: Край на двойното плащане

Майчинството вече с нови правила: Край на двойното плащане

България Преди 3 часа

От 1 юли майчинските се изплащат само при прекъсване на трудовата дейност, за да се избегне двойното плащане на обезщетения

Ще стане ли задължително дигиталното евро

Ще стане ли задължително дигиталното евро

България Преди 3 часа

Дигиталното евро ще бъде допълнителна опция за разплащания, но ще предизвика въпроси за избора между кеш и електронни пари

Георги Георгиев: Не съм виновен

Георги Георгиев: Не съм виновен

България Преди 3 часа

Надявам се съдът да бъде обективен и да излезе истината, коментира пред журналисти в Пловдив обвиняемият по делото "Дебора"

Newsweek: Чарли Кърк е бил прокълнат от вещици няколко дни преди убийството

Newsweek: Чарли Кърк е бил прокълнат от вещици няколко дни преди убийството

Свят Преди 3 часа

Статията на Jezebel, озаглавена „Платихме на някои вещици от Etsy да прокълнат Чарли Кърк“, беше публикувана в понеделник

Всичко от днес

От мрежата

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg
1

Прохладно за първия учебен ден

sinoptik.bg
1

Кражба на 20 бебета костенурки

sinoptik.bg

„Тайната среща“ на принц Хари с Кейт Мидълтън: Кошмарът на Меган се сбъдва?

Edna.bg

Раздялата на годината: Нина Добрев развали годежа си - ето какво знаем!

Edna.bg

Проблеми за Челси и Енцо Мареска преди мача с Брентфорд

Gong.bg

Фрайбург - Щутгарт на живо с картина в Gong.bg

Gong.bg

Задържан е заподозрян за убийството на Чарли Кърк

Nova.bg

След побоя над полицейския шеф в Русе: Жулиен Кязъмов е пуснат под домашен арест

Nova.bg