Тръмп: Хванахме убиеца на Чарли Кърк

"Мисля, с висока степен на сигурност, че е в ареста".

Това заяви пред "Фокс" президентът на САЩ Доналд Тръмп, коментирайки дали убиецът на консервативния активист Чарли Кърк е заловен. Арестуваният е "на 28 или 29 години"

Тръмп не разкри самоличността на задържания, но потвърди, че по-късно днес ще бъде оповестена актуална информация.

По думите на Тръмп, човек, "много близък" до заподозрения, го е предал.

След това президентът на САЩ поясни, че бащата на заподозрения или свещеник го е убедил да се предаде на полицията.

Тръмп изрази надежда, че извършителят ще получи смъртна присъда.

Той подчерта значението на бързото и координирано действие на местните власти, което е позволило своевременното задържане на заподозрения и предотвратяването на други престъпления.

"Разбрах пет минути преди да вляза" в студиото, посочи Тръмп и увери, че щатските власти "са свършили страхотна работа, всички работиха заедно".

"Кърк беше изключителен човек и не заслужаваше това", заяви Тръмп.

Той добави, че не е гледал видеото с убийството, защото не иска да запомня младия консервативен активист по този начин, но чул, че кадрите са "ужасяващи".

Тръмп описа Кърк "като син" и "блестящ човек, който ми помогна с ТикТок".

"Никога не съм виждал младите хора да следват толкова един човек, както правеха с Чарли", добави Тръмп.