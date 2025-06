Урсула фон дер Лайен потърси съюз с Тръмп чрез критики към Китай

В понеделник председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се опита да намери общ език с Доналд Тръмп, като разкритикува китайските ограничения върху износа на суровини, използвани при производството на автомобили, батерии и вятърни турбини, предаде Politico .

По време на сесия за състоянието на световната икономика на срещата на Г-7 в Кананаскис, Канада, Фон дер Лайен обвини Пекин, че смущава търговията с това, че субсидира собствените си компании, според съобщение на Европейския съюз. Ръководителката на ЕК обвини Китай, че "използва като оръжие" водещото си положение при производството и рафинирането на критични суровини и игнорира правила на международната търговия, за да изпревари конкурентите си.

От април Пекин сериозно ограничи износа на постоянни магнити и на минералите, необходими за тяхното производство. Въпреки че това действие беше в отговор на митата на Тръмп върху китайския износ, Пекин приложи ограниченията в световен мащаб, засягайки и Европа.

"Когато концентрираме вниманието си върху митата между партньори, това отвлича силите ни от истинското предизвикателство, това, което застрашава всички нас", заяви Фон дер Лайен с явен намек към Тръмп, който седеше наблизо на кръглата маса на Г-7.

"По този въпрос Доналд е прав, съществува сериозен проблем", добави Фон дер Лайен, като насърчи американския президент да обедини сили със съюзниците, за да се справят с търговския дисбаланс с Китай, вместо да налага мита на партньорите си.

