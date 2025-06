Лидерите от Г-7 се събират на среща в Канада, ще присъства и Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Канада за първата среща на върха на Групата на седемте (Г-7) след завръщането си в Белия дом – и след като раздразни партньорите си с мита и подразни домакините си с намеци за анексиране, съобщиха агенциите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна на летището в Калгари за участие в срещата на върха на Г-7 Източник: AP/БТА

Двудневната среща на върха, която започва днес, се организира в курортния град Кананаскис, западно от Калгари. Градчето с население от само 130 души временно ще поеме ролята на дипломатически център на света. Сред специалните гости са Володимир Зеленски, президентът на Украйна, и Сирил Рамафоса, президент на Южна Африка. И двамата вече запознати с трудния стил на преговори в Овалния кабинет.

Близкият изток на дневен ред

Това не е съвсем кризисна среща, но определено се случва в разгара на криза. Израелско-иранският конфликт е водеща тема в дневния ред на Г-7, а ключови международни лидери пристигат с намерение за деескалация на напрежението.

Основният въпрос ще бъде дали групата на големите индустриални държави може да намери обща позиция въпреки значителните различия между Вашингтон и останалите членове.

Новият министър-председател на Канада Марк Карни е домакин на събитието.

Карни, който е на поста от март, спечели изборите с остра антитръмпистка позиция. След победата на неговата Либерална партия на парламентарните избори той обяви намерението си твърдо да се противопостави на агресивната политика на правителството на САЩ. По време на посещението си във Вашингтон в началото на май Карни подчерта, че страната му е суверенна и независима, и даде да се разбере, че Канада не е за продан. На което Тръмп отговори с думите "никога не казвай никога".

Предвижда се Тръмп и Карни днес да имат двустранна среща, непосредствено преди началото на консултациите с останалите партньори от Г-7 в Кананаскис.

Това е първото посещение на Тръмп в Канада по време на новия му мандат. През последните месеци президентът на САЩ предизвика сериозно напрежение със северната съседка, като наложи наказателни мита и многократно поиска Канада да се откаже от своята независимост и да стане част от САЩ. Това предизвика широко недоволство в Канада.

Срещата ще се върти около Тръмп

Присъствието на Доналд Тръмп прави тази среща на Г-7 различен спектакъл – тя вече не се определя толкова от взаимно разбирателство и обща цел, както традиционно се очаква от годишния форум на водещите световни демокрации, предаде SkyNews.

Тук един директен и непримирим американски президент ще предизвика европейските лидери, като оспорва търговски договорености, поставя под въпрос отбранителните ангажименти и често поддържа дистанция с останалите.

Изработването на каквато и да е обща стратегия за Близкия изток ще бъде изключително трудно както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Тръмп има напълно различна визия за региона и при липсата на споделена посока сътрудничеството е предизвикателство още от самия старт. Същото важи и по темата за Украйна.

В тази среща цялата динамика се върти около Доналд Тръмп. Центърът на тежестта се мести спрямо поканения от САЩ лидер, което отразява и по-широката картина на свят, оформян от Тръмп и съобразно неговите реакции.

Според източници канадските домакини са решили да се откажат от традиционното съвместно комюнике след срещата, с което се избягва рискът от разногласия и повторение на събитията от предишната среща на Г-7 в Канада по време на първия мандат на Тръмп, когато той скъса подписаното споразумение по време на полета си обратно към САЩ.

Сега световните лидери ще бъдат принудени да се съобразяват с американския президент отблизо, поне засега.