Тръмп: Байдън обиди мъжете с избора жена за вицепрезидент

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че някои мъже могат да се почувстват "обидени" от ангажимента на неговия демократичен съперник Джо Байдън да избере жена за свой кандидат за президент.

По телефона пред Fox Sports Radio Тръмп каза:

"Някои хора биха казали, че мъжете са обидени от това, а някои биха казали, че е добре", каза Тръмп.

Байдън избра сенаторката Камала Харис за свой кандидат за вицепрезидент

Декларирайки, че иска правителство толкова разнообразно, колкото и самата страна, Байдън се ангажира в началото на кампанията си през март да посочи жена за вицепрезидент. Очаква се той да обяви избора си тази седмица.

Само две други жени са номинирани за кандидат-вицепрезиденти - Сара Пейлин от Републиканската партия през 2008 г. и Джералдин Фераро от демократите през 1984 г. - и нито една не е влязла в Белия дом. Нито една жена не е спечелила президентството.

В радио интервюто Тръмп похвали собствения си вицепрезидент Майк Пенс, но категорично каза:

"Хората не гласуват за вицепрезидент, те наистина не го правят".

Trump: "Some people would say men are insulted by" Biden promise to pick female VP https://t.co/0GwSalRwvo pic.twitter.com/MJE7per9gl