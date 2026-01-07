Братя милиардери закупиха 16 опожарени парцела в Малибу

Б ратя милиардери от Нова Зеландия закупиха 16 парцела на брега на Малибу, унищожени от миналогодишните пожари – плащайки над 65 милиона долара с планове да построят там сглобяеми къщи, предаде New York Post.

Ник и Мат Маубрей, съоснователи на гиганта за играчки и потребителски стоки Zuru, планират да доставят фабрично произведени сглобяеми къщи, произведени в Китай, съобщи ABC7.

Сделките бяха съобщени за първи път от realtor.com през август, когато купувачите вече бяха похарчили 65 милиона долара за първите девет имота. Парцелите бяха закупени от Zuru Tech Us LLC, строителния отдел на Zuru, показват записите.

Kiwi billionaire brothers snap up 16 scorched Malibu beachfront lots with plan to build prefab homes https://t.co/ZCjouSOuU5 pic.twitter.com/u1e57dOYyY — New York Post (@nypost) January 7, 2026

„За нас, ние имаме изследователски проект, който се фокусира върху фабрично построени къщи, и видяхме възможност“, каза директорът на операциите на Zuru Tech U.S. Марсел Фонтийн пред Real Deal през октомври.

„Ако има възстановителни усилия за 300 къщи, които изгоряха, по отношение на колко изпълнители, колко дърводелци и майстори на покриви, къде ще настаните всички тези хора?“, добави Фонтийн

„И точно там наистина видяхме, че можем да предоставим решение на проблема.“

Toy tycoons Nick and Mat Mowbray purchased 16 wildfire-burned plots in Malibu using their tech company, which is investing in AI-designed mass-produced homes manufactured in China



Only 22 building permits in Malibu have been issued… pic.twitter.com/PZXz8BkUDL — Denise (@Likeshesays) January 7, 2026

Според съобщенията, къщите ще използват леки бетонни стени и бетонен покрив, ще са рекламирани като „пожаробезопасни“, произведени за сглобяване на място. Всяка ще бъде с уникален дизайн и ще бъде завършена за едва четири до шест седмици, след като бъдат получени разрешителните.

„Планът ни беше да построим един дом, който да бъде използван от братята Маубрей, но след като купихме първия парцел, получихме много запитвания от собственици дали се интересуваме от закупуване на допълнителни парцели“, каза Фонтийн пред ABC7. Надеждата е да бъдат завършени две къщи до края на 2027 г., а останалите 14 – до 2029 г., според изданието.

Въпреки големите планове, Малибу не е получило никакви заявления за строителни разрешителни или официални предложения за развитие от братята, заяви говорител на града пред The Post във вторник, 6 януари.

New Zealand billionaire brothers buy up 16 beachfront lots in Malibu, plan to build homes https://t.co/46nYq1IpwD — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 6, 2026

„Както при всички имоти, всякакви бъдещи предложения ще подлежат на стандартните процеси за преглед и одобрение на града в съответствие с приложимите местни и щатски разпоредби“, каза Мат Майерхоф, говорител на община Малибу.

Към днешна дата в Малибу са издадени само 22 разрешителни за строеж, след като около 600 жилища бяха унищожени през миналия януари, според града. Но Майерхоф каза, че общо 488 разрешителни са издадени за ремонт, отстраняване на отломки и други възстановителни работи след пожара в Палисейдс.

Братята основават Zuru през 2003 г. със сестра си Ана. Днес Маубрей са сред най-богатите жители на Нова Зеландия, с общо състояние, оценявано на около 20 милиарда новозеландски долара, а Zuru е на път да достигне милиарди годишни приходи.

Братята Маубрей са израснали в Кембридж, град в Нова Зеландия, и са започнали да експериментират с идеи за играчки като тийнейджъри. Мат Маубрей, по-големият от двамата, често е описван като визионера, докато Ник Маубрей е смятан за търговеца и оператора, отговорен за превръщането на тези идеи в реалност и за управлението на глобалната верига за доставки.

Zuru не отговори на запитването за коментар от The Post.