Тръмп агитира за отлагане на президентските избори

З а първи път президентът на САЩ Доналд Тръмп открито постави въпроса за отлагане на президентските избори. С увеличаването на вероятността от гласуване по пощата в разгара на коронавирусната криза, изборите на 3 ноември били изложени на риска да станат „най-неточните и измамни” в историята на САЩ, написа Тръмп в социалната мрежа Tуитър.

„Това ще бъде неудобно положение за Съединените щати”, добави стопанинът на Белия дом, и допуска: „Отлагане на изборите, докато хората могат да гласуват правилно и безопасно?”

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???