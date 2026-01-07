„Ще ти размажа черепа в стената и ще ти изтръгна гръкляна“- мъж се закани с убийство на приятелката си

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 46-годишен мъж, заканил се с убийство на жената, с която живее.
Инцидентът станал на 2 януари в София. Мъжът се заканил с убийство на жената, с която живее, като й казал: „ще ти размажа черепа в стената, ще ти извадя душата и ще ти изтръгна гръкляна“, цитират от държавното обвинение.
Докато я заплашвал, той я притискал към стената, уточняват от Софийска районна прокуратура.
Деянието е извършено в условията на домашно насилие.
По случая се води досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.
Мъжът е осъждан, съобщават от прокуратурата. Първоначално е бил задържан за срок до 72 часа.
Софийският районен съд е наложил в сряда най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".
Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.