„Ще ти размажа черепа в стената и ще ти изтръгна гръкляна“- мъж се закани с убийство на приятелката си

46-годишният мъж е с повдигнато обвинение за заплахи с убийство

7 януари 2026, 11:26
Източник: iStock

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 46-годишен мъж, заканил се с убийство на жената, с която живее.

Инцидентът станал на 2 януари в София. Мъжът се заканил с убийство на жената, с която живее, като й казал: „ще ти размажа черепа в стената, ще ти извадя душата и ще ти изтръгна гръкляна“, цитират от държавното обвинение.

Докато я заплашвал, той я притискал към стената, уточняват от Софийска районна прокуратура.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Мъжът е осъждан, съобщават от прокуратурата. Първоначално е бил задържан за срок до 72 часа.

Софийският районен съд е наложил в сряда най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Източник: СРП    
