Топли думи от САЩ за Украйна, но Европа остава със страхове за надеждност

Явният ангажимент на Вашингтон да подкрепя Киев бе премахнат от финалното съвместно изявление на лидерите

7 януари 2026, 12:25
Източник: БТА/АР

Е вропа и САЩ демонстрираха единство в подкрепата си за Украйна в Париж, хвалейки се с гаранции за сигурност с американска подкрепа и представяйки подробен план за дългосрочно укрепване на Киев, включително разполагане на британски и френски войски след сключване на примирие.

Видимо демонстрирайки подкрепа, американският пратеник Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп, Джаред Кушнър, похвалиха усилията на Европа да изработи план за предоставяне на гаранции за сигурност в рамките на текущите мирни преговори с Русия.

„Голямата част от протоколите за сигурност вече са готови“, каза Уиткоф, застанал редом до лидерите на Франция, Германия, Великобритания и Украйна в Елисейския дворец във вторник. „Това е важно, за да приключи тази война завинаги“, добави той, след като похвали украинския президент Володимир Зеленски и неговия „изключителен екип“.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че европейците, американците и украинците са се договорили за „твърди“ гаранции за сигурност на Украйна.

Според съвместното изявление на т.нар. „коалиция на желаещите“, свободна група съюзници на Украйна, която не включва Вашингтон, тези гаранции включват американско наблюдение на примирието и разполагане на многонационални сили в Украйна в случай на мирно споразумение с Русия.

„Гаранциите за сигурност са ключът за това едно мирно споразумение никога да не означава капитулация на Украйна и никога да не представлява нова заплаха за страната“, заяви Макрон.

Скритите тревоги

Въпреки оптимистичните декларации в Париж, остават съмнения относно ангажимента на САЩ към Украйна и европейския континент. Първоначално се очакваше Вашингтон да се ангажира с подписване на съвместно изявление за гаранциите за сигурност, но финалната декларация бе подписана само от „коалицията на желаещите“.

Детайли за американското участие в многонационалните сили за Украйна бяха премахнати от по-ранен план, видян от POLITICO. Тази версия предвиждаше, че САЩ ще се ангажират да „подкрепят силите, ако бъдат атакувани“, както и да осигуряват разузнавателна и логистична помощ.

Лидерите също така не желаеха да бъдат притискани за достоверността на ангажиментите на САЩ на фона на задържането на президента на Венесуела Николас Мадуро от американските сили и заплахата на Доналд Тръмп да анексира Гренландия.

Уиткоф отказа коментар за Гренландия, като насочи вниманието си към Киев и увери, че Тръмп „твърдо подкрепя протоколите за сигурност“.

„Президентът не се оттегля от ангажиментите си … ще бъдем там за Украйна“, добави той.

Отговаряйки на въпрос за надеждността на Вашингтон, Зеленски подчерта, че гаранциите за сигурност трябва да бъдат подкрепени от Конгреса на САЩ. „Много разчитаме на това, документите са готови“, каза той.

Източник: Getty Images
  • План за Украйна

Изявлението от страна на европейските съюзници на Киев посочва, че те са готови да се ангажират с „правно обвързващи“ гаранции за подкрепа на Украйна в случай на мирно споразумение с Русия.

Ключово е, че мониторингът и верификацията на бъдещо примирие ще се ръководят от САЩ, с принос от страни като Великобритания и Германия.

Планът включва и гаранции за дългосрочна подкрепа на украинските въоръжени сили, разполагане на европейско ръководени многонационални сили в Украйна в случай на мирно споразумение и „обвързващи“ ангажименти за подкрепа на страната при бъдеща руска атака.

„Декларацията на коалицията на желаещите за солиден и траен мир за първи път признава оперативно съгласие между 35 държави, Украйна и САЩ за изграждане на твърди гаранции за сигурност“, заяви Макрон пред репортери. Той добави, че Вашингтон ще участва в тези гаранции, включително с „резервната подкрепа“, която европейците искаха.

Британският премиер Кийр Стармър заяви, че след примирие Великобритания и Франция ще изградят военни центрове в Украйна и „ще създадат защитени съоръжения за оръжие и военна техника, за да подкрепят отбранителните нужди на страната“.

Франция, Великобритания и Украйна подписаха отделна декларация във вторник, очертаваща тези ангажименти.

Източник: БГНЕС
  • Разположение и ограничения

Европейското ръководство на многонационалната сила ще обхваща суша, въздух и море и ще бъде разположено в западната част на Украйна, далеч от контактната линия, заяви Макрон. Франция и Великобритания вече са изразили готовност да изпратят войски на терен, но повечето други членове на коалицията, включително Германия, засега се въздържат.

Някои страни предлагат разполагане на самолети в съседни държави от НАТО за наблюдение на украинското въздушно пространство, а Турция е съгласна да ръководи морския сегмент на коалицията за обезпечаване на Черно море.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Берлин е отворен за разполагане на свои войски в съседна страна от НАТО в случай на руска агресия, но окончателното решение ще е на германския парламент. „Ще представя предложения на Бундестага само след като има примирие и коалицията на желаещите се е съгласила с процедурите“, каза той.

Някои европейски страни обаче остават предпазливи относно военни разполагания в Украйна след войната. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис повтори, че Гърция няма да участва в европейска военна сила в страната, но гръцки служители уточниха, че не изключва други форми на помощ, като морско наблюдение.

Източник: politico    
Единство Европа САЩ Подкрепа за Украйна Гаранции за сигурност Примирие Многонационални сили Коалиция на желаещите Дългосрочно укрепване Парижки преговори Военно сътрудничество Володимир Зеленски
