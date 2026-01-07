Р уският външен министър Сергей Лавров зявява, че Западът е допуснал "напълно позорни ситуации" на многостранни мероприятия, когато се е опитвал да утвърди "изолацията" на Русия. В резултат това се е обърнал към самоизолация. Лавров прави коментарите си в интервю в рамките на акцията "Елка желаний" (Елха на желанията), предава ТАСС.

"Ние продължаваме да развиваме активно дипломацията в посока на страните, които сега наричаме световното мнозинство – в Азия, Африка, Латинска Америка. А изолацията, за която Западът постоянно говори, всъщност е самоизолация на самия западен свят. Имаше напълно позорни ситуации, когато на международни събития, в рамките на Г-20 например, те се договаряха да не подават ръка на руските представители. Когато ни виждаха в някакви коридори до залата за заседания, правеха се, че гледат на другата посока, бягаха – възрастни хора“, коментира министърът.