Байдън избра сенаторката Камала Харис за свой кандидат за вицепрезидент

К андидатът на демократите за президент Джо Байдън избра за свой кандидат за вицепрезидент сенаторката от Калифорния Камала Харис, съобщиха от предизборния му щаб.

В случай на победа на Байдън на президентските избори на 3 ноември 55-годишната Харис ще стане първата чернокожа жена вицепрезидент в историята на САЩ. Ройтерс отбелязва, че Камала Харис ще бъде подходящ партньор на Байдън в битката му с президента републиканец Доналд Тръмп за Белия дом.

Харис е дъщеря на имигранти от Ямайка и Индия и първата жена, както и първият чернокож прокурор на Калифорния. През януари 2017 г. тя положи клетва в Сената във Вашингтон, ставайки първата жена от южноазиатски произход и едва втората чернокожа сенаторка в американската история.

Тръмп агитира за отлагане на президентските избори

77-годишният Байдън представи Харис като "безстрашен защитник на обикновените хора и един от изтъкнатите държавни служители". В пост в Туитър той отбеляза, че когато Камала Харис е била главен прокурор на Калифорния, е работила в тясно сътрудничество със сина му Бо Байдън, бивш главен прокурор на Делауер, починал от рак през 2015 г. "Наблюдавах как те двамата се бореха срещу големите банки, помагаха на работниците, защитаваха жените и децата от малтретиране. Бях горд тогава, и сега ще бъда горд, че тя е мой партньор в тази предизборна кампания", добавя Байдън.

Joe Biden named Kamala Harris as his vice presidential running mate - making her the first Black woman on a major US party's presidential ticket. pic.twitter.com/ZqWpn3JLfL

Защо е важен изборът на вицепрезидент

Ако победи на изборите през ноември, Байдън ще бъде най-възрастният президент в историята на САЩ, избиран за първи мандат. Ето защо сътрудници в щаба на демократите считат за напълно реална възможността вицепрезидентът да заеме президентското кресло в случай на необходимост, отбелязва Би Би Си.„

Коя е Камала Харис

Харис е родена в Оукланд, Калифорния, в семейство на имигранти - майка й, която е учен, е дошла в САЩ от Индия, а баща й - професор по икономика, от Ямайка. Родителите й се развеждат и Камала е отгледана от майка си, която участва в правозащитни инициативи на афроамериканската общност.

"Майка ми много добре разбираше, че възпитава две чернокожи дъщери. Тя е знаела, че новата ни родина възприема мен и сестра ми като черни момичета и правеше всичко, за да израснем уверени в себе си", пише Камала Харис в автобиографичната си книга, публикувана през 2018 г.

You can’t know who @KamalaHarris is without knowing who our mother was. Missing her terribly, but know she and the ancestors are smiling today. #BidenHarris2020 pic.twitter.com/nmWVj90pkA