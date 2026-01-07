Зимна буря парализира Великобритания, идва към Балканите

Бунтът в Капитолия едва не превърна Тръмп в изолиран политик - сега той е по-уверен от всякога

В еликобритания е изправена пред сериозни метеорологични предизвикателства, след като страната беше връхлетяна от екстремни зимни условия. Снеговалежи, силен студ и заледявания доведоха до сериозни смущения в обществения транспорт, затваряне на училища и предупреждения към населението да остане по домовете си, съобщава NOVA.

Сняг и студ предизвикаха хаос във Великобритания

В южната част на Англия, включително столицата Лондон, температурите в ранните сутрешни часове са около -1 градуса. Въпреки лекото затопляне през нощта, дъждът е довел до разтопяване на падналия предишния ден сняг. Радостта обаче е била кратка – още през нощта страната е била ударена от нова, по-силна снежна и ледена буря. В цяла Великобритания е обявен т.нар. „кехлибарен код“, което означава сериозна опасност и препоръки хората да ограничат пътуванията си.

В северните части на страната температурите през последните дни са паднали до -12 градуса, а снежната покривка е достигнала между 20 и 50 сантиметра. Новата буря, наречена „Горети“, се очаква да донесе още сняг, лед и продължителен студ. Метеоролозите предупреждават, че тежките условия ще се запазят поне до неделя.

Последиците вече са осезаеми. Над хиляда училища бяха затворени в понеделник и вторник, тъй като властите прецениха, че връщането на децата в клас след коледната ваканция е твърде рисково. Причините са както недостатъчно подготвените отоплителни системи, така и липсата на подходящо зимно облекло – училищните униформи не са пригодени за подобен студ, а в страната не е практика децата да носят тежки зимни ботуши.

Сериозни проблеми бяха отчетени и в транспорта. Влакови линии от и към лондонското летище „Хийтроу“ останаха блокирани с часове заради замръзнали стрелки, което направи пътуването невъзможно и опасно. Северните летища, включително това в Ливърпул, бяха временно затваряни, а високоскоростните влакове между Великобритания и континентална Европа отчетоха сериозни закъснения и отменени курсове. Подобна ситуация се наблюдава и в Нидерландия.

Бурята „Горети“ е определяна от специалистите като „климатична бомба“ заради рязката температурна амплитуда, която предизвиква. Очаква се след Великобритания студената вълна да се придвижи и към континентална Европа, включително и към Балканите. Експертите предупреждават, че бързата промяна на времето ще бъде сериозно изпитание за хората и инфраструктурата през следващите дни.