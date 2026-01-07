Свят

Зимна буря парализира Великобритания, идва към Балканите

Метеоролозите предупреждават, че тежките условия ще се запазят поне до неделя

7 януари 2026, 09:05
Рубио: САЩ имат намерение да купят Гренландия, омаловажавайки военния вариант

Рубио: САЩ имат намерение да купят Гренландия, омаловажавайки военния вариант
Бунтът в Капитолия едва не превърна Тръмп в изолиран политик - сега той е по-уверен от всякога

Бунтът в Капитолия едва не превърна Тръмп в изолиран политик - сега той е по-уверен от всякога
В Париж подписаха ключова декларация за Украйна

В Париж подписаха ключова декларация за Украйна
Кулинарни

Кулинарни "богохулства": Как италианската десница превръща храната в оръжие
Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж

Премиерът Росен Желязков пристигна в Париж
Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин

Суперсилата на Тръмп във Венецуела нанася унизителен удар на Путин
Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите

Как САЩ сменят режими: Историята на тайните операции зад кулисите
Европейски лидери с изявление за Гренландия

Европейски лидери с изявление за Гренландия

В еликобритания е изправена пред сериозни метеорологични предизвикателства, след като страната беше връхлетяна от екстремни зимни условия. Снеговалежи, силен студ и заледявания доведоха до сериозни смущения в обществения транспорт, затваряне на училища и предупреждения към населението да остане по домовете си, съобщава NOVA.

Сняг и студ предизвикаха хаос във Великобритания

В южната част на Англия, включително столицата Лондон, температурите в ранните сутрешни часове са около -1 градуса. Въпреки лекото затопляне през нощта, дъждът е довел до разтопяване на падналия предишния ден сняг. Радостта обаче е била кратка – още през нощта страната е била ударена от нова, по-силна снежна и ледена буря. В цяла Великобритания е обявен т.нар. „кехлибарен код“, което означава сериозна опасност и препоръки хората да ограничат пътуванията си.

В северните части на страната температурите през последните дни са паднали до -12 градуса, а снежната покривка е достигнала между 20 и 50 сантиметра. Новата буря, наречена „Горети“, се очаква да донесе още сняг, лед и продължителен студ. Метеоролозите предупреждават, че тежките условия ще се запазят поне до неделя.

Последиците вече са осезаеми. Над хиляда училища бяха затворени в понеделник и вторник, тъй като властите прецениха, че връщането на децата в клас след коледната ваканция е твърде рисково. Причините са както недостатъчно подготвените отоплителни системи, така и липсата на подходящо зимно облекло – училищните униформи не са пригодени за подобен студ, а в страната не е практика децата да носят тежки зимни ботуши.

Сериозни проблеми бяха отчетени и в транспорта. Влакови линии от и към лондонското летище „Хийтроу“ останаха блокирани с часове заради замръзнали стрелки, което направи пътуването невъзможно и опасно. Северните летища, включително това в Ливърпул, бяха временно затваряни, а високоскоростните влакове между Великобритания и континентална Европа отчетоха сериозни закъснения и отменени курсове. Подобна ситуация се наблюдава и в Нидерландия.

Бурята „Горети“ е определяна от специалистите като „климатична бомба“ заради рязката температурна амплитуда, която предизвиква. Очаква се след Великобритания студената вълна да се придвижи и към континентална Европа, включително и към Балканите. Експертите предупреждават, че бързата промяна на времето ще бъде сериозно изпитание за хората и инфраструктурата през следващите дни.

Великобритания Зимна буря Екстремни условия Транспортен хаос Затворени училища Буря Горети Снеговалежи и студ Метеорологични предизвикателства Кехлибарен код Континентална Европа
Последвайте ни
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите

Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите

БНБ реже наполовина разходите за евромонети през 2026 г.

БНБ реже наполовина разходите за евромонети през 2026 г.

Зимна буря парализира Великобритания, идва към Балканите

Зимна буря парализира Великобритания, идва към Балканите

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Как да подходим, ако котката погълне предмет

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 2 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 2 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 2 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 2 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

с

с

Свят Преди 3 минути

Висока опасност от лавини в Пирин

Висока опасност от лавини в Пирин

България Преди 5 минути

Новият сняг на Ивановден сутринта е около 15 - 20 сантиметра, мокър и силно навят в Алпийски и Преходен пояси

Евродепутати пристигат в България за проверка на детските грижи

Евродепутати пристигат в България за проверка на детските грижи

България Преди 53 минути

Делегацията ще бъде ръководена от Естел Кьолеманс (С&Д, Белгия) и към нея ще се присъединят Христо Петров (Renew, България) и Валери Дево (Renew, Франция)

Погребват Бриджит Бардо в родния ѝ Сен Тропе

Погребват Бриджит Бардо в родния ѝ Сен Тропе

Свят Преди 1 час

Френската киноикона почина на 91-годишна възраст на 28 декември

Проверките срещу необоснован ръст в цените продължават

Проверките срещу необоснован ръст в цените продължават

Пари Преди 1 час

От 8 януари такива ще има и в зимните ни курорти Банско, Боровец и Пампорово

Тръмп: Венецуела ще предаде до 50 млн. барела петрол на САЩ

Тръмп: Венецуела ще предаде до 50 млн. барела петрол на САЩ

Свят Преди 2 часа

Този петрол ще бъде продаден на пазарна цена, а парите ще бъдат контролирани от мен, като президент на САЩ, заяви той

Силно земетресение разтърси Филипините

Силно земетресение разтърси Филипините

Свят Преди 2 часа

Филипинската сеизмологична агенция предупреди, че могат да се очакват щети и вторични трусове

Hyundai представи стратегия за партньорство между човек и робот

Hyundai представи стратегия за партньорство между човек и робот

Технологии Преди 2 часа

Целта на корейския производител е до 2028 г. вече да е разгърнал производствен годишен капацитет от 30 000 робота, които да бъдат качени заедно с хората на поточната линия за производство на коли

Как да направите детокс след празниците?

Как да направите детокс след празниците?

Любопитно Преди 2 часа

По време на празниците всеки си угажда повече от обичайното, а януари е време за равносметка

Стобските пирамиди – място, където природата и въображението се срещат

Стобските пирамиди – място, където природата и въображението се срещат

Любопитно Преди 2 часа

Скалните пирамиди край село Стоб са истински природен феномен, който се е формирал стотици хиляди години под влиянието на различни климатични фактори, те не впечатляват с мащаб, а с характер – с онова усещане за тишина и древност, което те обгръща още при първата среща

САЩ: Армията е опция за Гренландия

САЩ: Армията е опция за Гренландия

Свят Преди 9 часа

Придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на Съединените щати

Родригес: Правителството на Венецуела управлява страната

Родригес: Правителството на Венецуела управлява страната

Свят Преди 10 часа

Стотинките, които излизат от обращение, тежат колкото Айфеловата кула

Стотинките, които излизат от обращение, тежат колкото Айфеловата кула

България Преди 11 часа

Какъв е последният път на българските монети

Желязков: Получих уверение от Мицотакис за блокадата на границата

Желязков: Получих уверение от Мицотакис за блокадата на границата

България Преди 12 часа

В Париж, където участваха в срещата на Коалицията на желаещите, двамата обсъдиха темата за блокадите

Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро

Банките отрекоха да налагат такси за обмяна на левове в евро

България Преди 12 часа

АББ: При извършване на обмяната банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

България Преди 13 часа

Експертите на НАП са извършили 800 проверки от началото на кампанията

Всичко от днес

От мрежата

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg
1

Край на поредицата топли дни

sinoptik.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg

Ивановден е! Имениците, поверията и ритуалите на 7 януари.

Edna.bg

Дневен хороскоп за 7 януари, сряда

Edna.bg

Звезда на Брайтън обяви страхотна новина

Gong.bg

Проблемите за Тер Стеген нямат край

Gong.bg

Изплащат първите пенсии в евро

Nova.bg

Празнуваме Ивановден

Nova.bg