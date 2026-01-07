Свят

Пилот загина след огнена катастрофа, летището е временно затворено

Пилотът е бил единственият пътник в частен самолет

7 януари 2026, 12:52
Пилот загина след огнена катастрофа, летището е временно затворено
Източник: iStock

П илот загина при самолетна катастрофа на общинското летище Провинстаун в Кейп Код, Масачузетс, съобщава People.

Около 15:15 ч. местно време самолетът се е запалил, според публикация на град Провинстаун във Facebook. Пилотът се е опитвал да приземи самолета по време на катастрофата, съобщи щатската полиция на Масачузетс (MSP), според WCVB.

Пилотът, чиято самоличност не е разкрита публично, е бил единственият пътник в частния самолет.

Пожарната служба на Провинстаун и други „партньори за взаимопомощ“ потушават пожара; пилотът обаче е обявен за мъртъв на място, според изявление на Провинстаун.

Летището е затворено след катастрофата и остана затворено, съобщи помощник-кметът на града Дан Ривиело, според Cape Cod Times.

Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB), Федералната авиационна администрация (FAA) и MSP са уведомени за фаталния инцидент. 

NTSB разследва катастрофата. 

Източник: People    
Пилот Самолетна катастрофа Провинстаун Кейп Код Масачузетс Смъртен случай Разследване Летище Пожар на самолет НТСБ
