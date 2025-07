Тропическата буря "Уифа" връхлетя Виетнам

С илни дъждове, предизвикани от тропическата буря „Уифа“, причиниха тежки наводнения в централната виетнамска провинция Нгеан, при които загинаха най-малко трима души, а един е в неизвестност, съобщава Ройтерс.

С дългата си брегова линия на Южнокитайско море Виетнам често е изложен на тайфуни, които предизвикват смъртоносни наводнения и свлачища.

Tropical storm “Wipha” causes flooding that left hundreds of families cut off in central Vietnam, bringing heavy rains triggering landslides and flash floods pic.twitter.com/Tls78AR2u6