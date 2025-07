"Юлска буря": Руският флот демонстрира мощ в мащабни учения

Р усия започна днес мащабни военноморски военни учения с участието на повече от 150 плавателни съда и 15 000 военнослужещи в акваториите на Тихия и на Северния ледовит океан, както и във водите на Балтийско и Каспийско море, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс. Учението "Юлска буря" продължава до 27 юли и има за цел да провери готовността на флота за нестандартни операции, за използването на оръжия с голям обсег, както и на други модерни системи, включително безпилотни, пише в изявление на отбранителното ведомство.

