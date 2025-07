Брутална буря в Лас Вегас, шофьор се размина на косъм от смъртта (ВИДЕО)

П ървата голяма поява на мусонна влага в южна Невада във вторник донесе широко разпространени смущения в долината Лас Вегас, отприщвайки пориви на вятъра със силата на ураган, които събориха дървета, събориха електропроводи и допринесоха за голям пожар, който уби няколко животни.

Националната метеорологична служба в Лас Вегас издаде първото предупреждение за силна гръмотевична буря

за окръг Кларк около 15:30 ч. местно време, предупреждавайки жителите, че развиващите се клетки на бури могат да причинят щети на покриви, дървета и други конструкции поради силни ветрове, пише New York Post.

Въпреки че радарните данни показват ограничени валежи, щетите, докладвани в региона, са свързани с това, което метеоролозите по-късно потвърдиха, че са „вирга бомби“ или „сухи микровзривове“. Това са внезапни и мощни низходящи течения, които се появяват, когато дъждът се изпари, преди да достигне земята, но охладеният въздух продължава да се спуска надолу и да се разпространява бурно, генерирайки интензивни пориви на вятъра.

На международното летище „Хари Рийд“ бяха регистрирани пориви на вятъра от 60 мили в час, докато наблюдателните станции около Хендерсън отчитаха скорости от най-малко 70 мили в час.

NV Energy, най-големият доставчик на електроенергия в щата, съобщи, че над 30 000 клиенти са останали без ток

по време на бурята във вторник. Многобройни електрически стълбове бяха счупени в града, особено в западните и северните предградия.

„Силни ветрове причиниха редица прекъсвания в долината Лас Вегас. Екипите на NV Energy работят за възможно най-бързо и безопасно възстановяване на електрозахранването. Оценяваме вашето търпение“, публикува компанията за комунални услуги в социалните медии малко след като системата премина през района.

Стълбове паднаха и смачкаха редица коли, някои, от които в движение.

Един от шофьорите показа видео от момента на удара, пише NOVA. Мъжът е добре, разказа, че му се е наложило да излезе през пасажерската врата, защото шофьорската е била блокирана от кабели.

