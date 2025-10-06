Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

Н обеловата награда за медицина за 2025 г. бе връчена на американските изследователи Мери Е. Бранкоу и Фред Рамсдел и на японеца Шимон Сакагучи за изследванията им върху начина, по който тялото контролира имунната система.
Наградата е за „откритията им в областта на периферната имунна толерантност“, обяви Нобеловият комитет, цитиран от АФП.
Mary Brunkow, Fred Ramsdell, and Shimon Sakaguchi won this year’s Nobel Prize in Physiology or Medicine for discovering the mechanism that prevents the immune system from attacking the body.— Kateri Seraphina (@KateriSeraphina) October 6, 2025
Their work lays the foundation for the development of new treatments for autoimmune… pic.twitter.com/bTTTlciDDg
„Нобеловата награда за физиология или медицина тази година се отнася до начина, по който контролираме имунната си система, за да можем да се борим с всички възможни микроби, като същевременно избягваме автоимунните заболявания“, обясни Мари Варен-Херлениус, професор в института „Каролина“.
„Мощната имунна система на организма трябва да бъде регулирана, в противен случай съществува риск да атакува нашите собствени органи“, подчертава Нобеловият комитет.
Лауреатите са „идентифицирали пазителите на имунната система, регулаторните Т-клетки, които предотвратяват имунните клетки да атакуват собственото ни тяло“, добавя той.
Why did Tregs win the 2025 Nobel? Discover how Foxp3 and peripheral tolerance reshape autoimmunity, cancer, and transplants. https://t.co/WwDLpwwQGM pic.twitter.com/LGUOFRdg4e— Free AstroScience (@astronomy_free) October 6, 2025
В резултат на това откритията на Мери Е. Бранкоу, родена през 1961 г., Фред Рамсдел, 64 г., и Шимон Сакагучи, 74 г., „положиха основите на нова област на изследвания и стимулираха разработването на нови лечения, например за рак и автоимунни заболявания“.
Нобеловата награда се състои от диплома, златна медал и чек за 11 милиона шведски крони (близо 1 милион евро).