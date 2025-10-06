Свят

Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

Наградата е за „откритията им в областта на периферната имунна толерантност“, обяви Нобеловият комитет

6 октомври 2025, 20:13

Н обеловата награда за медицина за 2025 г. бе връчена на американските изследователи Мери Е. Бранкоу и Фред Рамсдел и на японеца Шимон Сакагучи за изследванията им върху начина, по който тялото контролира имунната система.

Наградата е за „откритията им в областта на периферната имунна толерантност“, обяви Нобеловият комитет, цитиран от АФП.

„Нобеловата награда за физиология или медицина тази година се отнася до начина, по който контролираме имунната си система, за да можем да се борим с всички възможни микроби, като същевременно избягваме автоимунните заболявания“, обясни Мари Варен-Херлениус, професор в института „Каролина“.

„Мощната имунна система на организма трябва да бъде регулирана, в противен случай съществува риск да атакува нашите собствени органи“, подчертава Нобеловият комитет.

Лауреатите са „идентифицирали пазителите на имунната система, регулаторните Т-клетки, които предотвратяват имунните клетки да атакуват собственото ни тяло“, добавя той.

В резултат на това откритията на Мери Е. Бранкоу, родена през 1961 г., Фред Рамсдел, 64 г., и Шимон Сакагучи, 74 г., „положиха основите на нова област на изследвания и стимулираха разработването на нови лечения, например за рак и автоимунни заболявания“.

Нобеловата награда се състои от диплома, златна медал и чек за 11 милиона шведски крони (близо 1 милион евро).

Източник: БГНЕС    
Нобелова награда за медицина Имунна система Периферна имунна толерантност Автоимунни заболявания Регулаторни Т-клетки Нови лечения Медицински открития Рак Физиология Лауреати на Нобелова награда
