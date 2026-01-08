Гръцките фермери готвят 48-часова блокада на всички гранични пунктове

Как Тръмп може да се сдобие с Гренландия в четири лесни стъпки

П оради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи. Това съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си по данни към 6:00 часа.

Oт 12:00 ч. в четвъртък (8 януари) ще се преустанови пропускането през граничен преход Промахон на тежкотоварни автомобили и в двете посоки за период от 48 ч.

Хаос по границата с Гърция - кои пунктове са затворени и кои работят

Граничен преход „Кап. Петко войвода“ също ще бъде затворен за движение и в двете посоки за всички видове моторни превозни средства /товарни и леки автомобили, автобуси/ , от 09:00ч. днес.

Протестиращите гръцки земеделци заявяват намерение да организират 48-часова блокада на ключови пътни артерии в страната и на гранични пунктове, включително с Република България, на 8 и 9 януари 2026 г., четвъртък и петък, съобщи сряда вечер Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

Гранична полиция предупреждава: Затруднения по границата с Гърция

На граничните контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и Турция трафикът е нормален.

В 00 :30ч. на ГКПП- Връшка чука е било получено телефонно обаждане от дежурния на сръбския граничен пункт, че от 00:30 часа се прекратява пропускането на товарни превозни средства поради лоши метеорологични условия, заледена пътна настилка, посочват от "Гранична полиция".

На границата с Румъния днес в 04:00 ч., вследствие на лоши метеорологични условия /силен порив на вятъра/ фериботната платформа, обслужваща Оряхово - Бекет, временно преустановява работа. Тя се намира на българска територия, уточняват от "Гранична полиция".

Основният ремонт на Дунав мост при Русе се възобновява от днес.