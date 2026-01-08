Инцидент с пътник временно спря част от метрото в столицата

П олицията е спасила мъж, скочил на релсите на метростанция "Мусагеница", съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Около 7:25 ч. мъж на около 31 години скача на релсите. Той самият е обяснил, че причината е семейни проблеми.

Електрозахранването е спряно временно и мъжът е спасен от екипи на полицията, която осигурява сигурността в метрото, информираха от Столичната община.

Оттам потвърждават, че мъжът не е пострадал.

Движението на метрото възстановено и се осъществява по график, казаха от Общината.