Сняг и поледици в София, затруднен ли е трафикът

Спасиха баща и син след часове във водите на Арда

И нтензивен сняг тази сутрин затрудни придвижването в София. През нощта валя дъжд, но около 04:00 премина в сняг. Рязко паднаха и температурите.

От Столична община съобщиха, че 109 снегопочистващи машини са на терен. Извършени са обработки със смеси срещу заледяване, както и бутане на снежна маса по основни улици и булеварди в града.

В природен парк „Витоша" е извършено опесъчаване на пътищата „кв.Драгалевци" - хижа „Алеко“ и кв.„Бояна" – местност „Златните мостове“. Към момента - движението на тролейбусни линии 1 и 5 и автобусни линии 74,77,82, 86 и 101 е възстановено.

Почистват се спирки и велоалеи.

От Центъра за градска мобилност предупредиха, че са възможни закъснения в движението на градския транспорт.

Трамвай 6 не се движи по маршрута си поради обледяване на релсите, предаде NOVA.

От АПИ предупредиха шофьорите да тръгват с оборудвани за зимни условия автомобили днес и през следващите дни поради предстоящи снеговалежи. От пресцентъра на агенцията информират, че според прогнозата на метеоролозите в Северна България и планинските райони дъждът ще преминава в сняг, с което се увеличават предпоставките за заледяване и хлъзгавост. Очаква се по планинските проходи и в Лудогорието да има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - на поледици, се посочва в съобщението.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите.

От АПИ посочват, че е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция. Оттам съветват още да не се предприемат резки маневри и да не се изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

С преминаването на студен атмосферен фронт, синоптичната обстановка ще се усложни, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). С понижението на температурите в голяма част от страната дъждът ще премине в сняг и главно в Северна България и планинските райони ще се образува снежна покривка, има предпоставки за заледявания.