Тревожен ръст на насилствените връзки сред тийнейджърите

З а тревожно увеличение на насилствените връзки сред тийнейджъри предупреждават експерти.

Ексклузивни данни, предоставени на Sky News от благотворителната организация за защита от домашно насилие Refuge, показват тревожно увеличение на инцидентите между април 2024 г. и март 2025 г.

Първата сериозна връзка на Мърни започва, когато тя е на 16 години.

Eксперт: Социалните мрежи унищожават психичното здраве на децата

Внимание! Тази статия съдържа препратки към задушаване, манипулативен контрол и домашно насилие.

Тя естествено се вълнувала, когато се запознала с първия си приятел.

Но след няколко месеца всичко се променило с бавно, последователно разрушаване на личността ѝ.

"Имаше изолация, после започна да проверява телефона ми", казва Мърни.

"Когато излизах с приятелките си или правех нещо, получавах постоянни обаждания и съобщения", споделя тя.

"Не ми позволяваха да остана сама, за да се насладя на времето си с приятелите си. Понякога можеше да се появи изневиделица."

В крайна сметка той ѝ забранил да вижда приятелките си, крещял ѝ без причина и я обвинявал, че се заглежда по други мъже, когато излизали.

Ужас в Монтана: Баща преби жестоко 19-годишната си дъщеря

Ако някога имала време за себе си, той я засипвал с обаждания и съобщения; тя не можела да прави нищо без да знае къде е той.

Постоянно наблюдавал телефона ѝ.

"Понякога дори не знаех, че някой ми е писал. Той изтриваше съобщенията ми и прибираше телефона ми, така че аз дори не разбирах, че майка ми се е опитала да се свърже с мен."

Вредата от това, което Мърни е преживяла, осъзнала едва 10 години по-късно, когато потърсила помощ за чести панически атаки.

Тя трудно разбирала какво е нанесъл насилникът ѝ, когато ѝ е поставена диагноза PTSD (посттравматично стресово разстройство).

Това е начинът, по който изглежда психологическото насилие и манипулативният контрол.

Младите жени и момичета във Великобритания все по-често стават жертви, като случаите на домашно насилие нарастват сред под 25-годишните.

Проучване: 74% от жертвите на домашно насилие смятат, че държавните институции си затварят очите пред тормоза

Ексклузивни данни, предоставени на Sky News и събрани от благотворителната организация Refuge, показват тревожно увеличение на инцидентите между април 2024 г. и март 2025 г.

Психологическото насилие било най-често съобщаваният вид вреда, като засегнало 73% от младите жени и момичета.

От тези, които изпитвали този вид манипулация, 49% заявили, че насилникът им ги е заплашвал с нараняване, а още 35% казали, че насилникът им ги е заплашвал със смърт.

Сред 62% от 16-25-годишните, които съобщили за физическо насилие, половината казали, че са били задушавани.

Кейт Лексън, директор на услугите в благотворителната организация Tender, казва, че деца на възраст девет години вече се интересуват от насилствена порнография и проявяват мизогинско поведение.

"Това, което правим, е да предотвратим ескалацията на тези мизогински поведения", казва Лексън.

Tender провежда работилници и уроци за здравословни връзки в началните и средните училища и колежите повече от 20 години.

Деца на девет години "говорят за задушаване"

В интервю за Sky News Лексън обяснява, че в сесиите се появяват нови теми, към които практикуващите и учителите се адаптират.

"Откриваме, че учениците в 5-и и 6-и клас, на възраст 9, 10 и 11 години, говорят за задушаване, обсъждат нагласи, които са видели онлайн, и започват да възприемат някои от тези нагласи от мизогинските влиятели."

Благотворителни организации като Tender съществуват, за да предотвратят домашното насилие и сексуалното насилие.

Лексън казва, че без справяне с мизогинските поведения "в ранен етап чрез ефективно превантивно образование" последиците, както показват данните за под 25-годишните, ще бъдат "астрономически".

В Refuge това вече е очевидно. Елаха Уализаде, старши програмен мениджър за деца и младежи, казва, че организацията е отбелязала увеличение на препратките от миналата година.

"Виждаме и как се променя динамиката на насилието", добавя тя. "При психологическото насилие се наблюдава увеличение, както и при случаите на незабавно задушаване.

"Нашите служители на първа линия ни казват, че младите хора обикновено разказват, че насилието започва с по-малки признаци. Например манипулативен контрол, когато насилниците им забраняват да виждат приятели и семейство."