Проучване: 74% от жертвите на домашно насилие смятат, че държавните институции си затварят очите пред тормоза

С лужители на ОДМВР-Сливен работят по два случая на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Първият сигнал е получен на 9 август в 10:30 часа чрез телефон 112 за това, че в община Нова Загора 34-годишен мъж е упражнил насилие спрямо 30-годишна жена, с която живее на семейни начала. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. На пострадалата е предложена правна помощ. По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление (РУ)-Нова Загора.

Вторият сигнал е постъпил на 10 август в 21:48 часа в РУ-Сливен за 44-годишен мъж, сочен че е упражнил насилие и заплахи спрямо 46-годишна жена, с която имат близки отношения. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а на жената е предложена правна помощ. Образувано е досъдебно производство.

От ОДМВР-Сливен призовават гражданите да сигнализират незабавно за случаи на домашно насилие на телефон 112.

Общо 74% от жертвите на домашно насилие смятат, че държавните институции си затварят очите пред насилието, а 70% не са съгласни с твърдението, че пострадалите от насилие са защитени. Това сочи социологическото проучване "Чуй гласа ми" за нуждите и нагласите на пострадалите от домашно насилие, което беше представено по-рано в София.