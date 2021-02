Травма спря Григор Димитров за полуфинал в Мелбърн

Г ригор Димитров отпадна от четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия. Димитров отстъпи на квалификанта Аслан Карацев с 6-2; 4-6; 1-6, 2-6, след като получи травма, която му попречи да покаже най-доброто от себе си на корта, пише gong.bg.

Българинът поиска медицински таймаут след края на третия сет, но за съжаление това не му помогна да продължи на висота. Димитров почувства болки в областта на кръста, а болката се оказа непосилна за преодоляване от негова страна.

