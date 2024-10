Трагичен инцидент: Автомобил блъсна бременна жена, водачът избяга

Ш естима души са арестувани, след като новородено бебе е починало, а майка е получила сериозни наранявания при катастрофа.

Полицията на Ланкашир съобщи, че бременна жена на 30 години е вървяла по пешеходна пътека в село Бамбър Бридж в неделя, когато е била ударена от автомобил.

Тя е била приета в болница, където е бил роден синът ѝ, но малко по-късно новороденото е починало.

Майката остава в болницата в критично състояние, предава Sky News.

17-годишно момиче от Лосток Хол, 19-годишен мъж от Болтън и 40-годишен мъж от Блекбърн са арестувани по подозрение в подпомагане на извършител на престъпление и опит за осуетяване на правосъдието.

