Трагедията с фуникуляра в Лисабон: Мъж загина, след като размени мястото си с това на съпругата си

С ъпруга си спомня за своя любим, един от 16-те загинали при катастрофата на фуникуляр в Португалия по-рано този месец, и разказва за последните им мигове заедно.

„Седяхме един до друг“, споделя Хинд Игернан пред CTV News от болничното си легло за покойния си съпруг Азиз Бенхареф. „Трябваше да седна на неговото място, а той каза: „Не, просто се премести малко и аз ще бъда там“, защото така му беше по-удобно.“

Husband Switches Seats with Wife on Tourist Attraction, Then Dies in Crash. She Didn’t Know What Happened for Days https://t.co/KuxyxCNSlP — People (@people) September 11, 2025

На 3 септември, сряда, популярният фуникуляр Elevador da Glória – историческа трамвайна система в Лисабон – претърпя тежък инцидент, след като една от кабините дерайлира и се блъсна в сграда. Освен 16-те жертви, най-малко 20 души, сред които и Игернан, бяха ранени.

„Беше много страшно“, казва тя пред CTV News. „Всичко се разби. Не го видях. Обадих му се – обадих се на Азиз, но той не отговори.“

Игернан е получила фрактури на бедро и рамо. Тя редува моменти на съзнание и безсъзнание, а истината за смъртта на съпруга ѝ е научила едва дни по-късно.

„Продължавах да питам, но две нощи никой не знаеше или поне не ми казваше какво се е случило“, разказва тя. „Само ми повтаряха: „Всички го търсим, продължаваме да го търсим.“

По информация на CTV News, 42-годишният Бенхареф е бил канадски гражданин от Мароко, а Игернан – също от Мароко – живее постоянно в Канада.

Според кампания в GoFundMe, създадена в подкрепа на Игернан, Бенхареф е починал от тежки травми.

В актуализация от 10 септември близките ѝ съобщиха, че състоянието ѝ е стабилно и тя ще бъде преместена за лечение в болница в Мароко. Съпругът ѝ ще бъде погребан в родината.

„Той е едно от най-милите човешки същества на света“, казва Игернан пред CTV News. „Беше добър с всички – щедър, трудолюбив, уважителен. Беше прекрасен съпруг. Обичаше Канада.“

По данни на CBC News, сред жертвите са и Андре Бержерон от Квебек и съпругата му Бландин До – постоянно пребиваваща в Канада и френска гражданка. Братът на Андре, Ерик Бержерон, разказва пред CBC, че двамата били в последния ден от ваканцията си в Португалия, когато се е случила трагедията.

Официалните власти обясняват инцидента с повреден кабел. В доклад на Службата за предотвратяване и разследване на произшествия в гражданското въздухоплаване и железопътния транспорт (GPIAAF), публикуван на 6 септември, се посочва:

„При огледа на място веднага стана ясно, че кабелът, свързващ двете кабини, се е скъсал в точката си на закрепване вътре в горния трамвай на кабина №1.“

Когато PEOPLE потърси коментар, говорител на Global Affairs Canada потвърди, че са „наясно със смъртта на двама канадски граждани при трамвайната катастрофа в Лисабон“, но отказа да разкрие имената им поради съображения за поверителност.

„Изказваме най-дълбоките си съболезнования на техните семейства и близки, както и на всички засегнати“, заяви говорителят. „Консулските служители оказват съдействие на семействата и поддържат връзка с местните власти.“