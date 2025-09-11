Свят

Трагедията с фуникуляра в Лисабон: Мъж загина, след като размени мястото си с това на съпругата си

„Той е едно от най-милите човешки същества на света“, каза Хинд Игернан за съпруга си Азиз Бенхареф

11 септември 2025, 16:00
Републиканци призовават Мъск да премахне видеото с убийството на Кърк

Републиканци призовават Мъск да премахне видеото с убийството на Кърк
„Веднага разбрах, че Чарли няма да оцелее“ - очевидец разказва за убийството на Кърк

„Веднага разбрах, че Чарли няма да оцелее“ - очевидец разказва за убийството на Кърк
11 септември – историята на атентатите, жертвите и наследството 24 години по-късно

11 септември – историята на атентатите, жертвите и наследството 24 години по-късно
Ким Чен-ун затвърди дъщеря си като наследник на режима в Северна Корея

Ким Чен-ун затвърди дъщеря си като наследник на режима в Северна Корея
Смъртта на Чарли Кърк: Шок и политически трус след стрелбата в университет в САЩ

Смъртта на Чарли Кърк: Шок и политически трус след стрелбата в университет в САЩ
Убийството на Чарли Кърк: Има ли задържан и какво се знае до момента

Убийството на Чарли Кърк: Има ли задържан и какво се знае до момента

"Докато се срещнем отново, любов моя": Атаките на 11 септември - какво се случи?
Тръмп: Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв

Тръмп: Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв

С ъпруга си спомня за своя любим, един от 16-те загинали при катастрофата на фуникуляр в Португалия по-рано този месец, и разказва за последните им мигове заедно.

„Седяхме един до друг“, споделя Хинд Игернан пред CTV News от болничното си легло за покойния си съпруг Азиз Бенхареф. „Трябваше да седна на неговото място, а той каза: „Не, просто се премести малко и аз ще бъда там“, защото така му беше по-удобно.“

На 3 септември, сряда, популярният фуникуляр Elevador da Glória – историческа трамвайна система в Лисабон – претърпя тежък инцидент, след като една от кабините дерайлира и се блъсна в сграда. Освен 16-те жертви, най-малко 20 души, сред които и Игернан, бяха ранени.

„Беше много страшно“, казва тя пред CTV News. „Всичко се разби. Не го видях. Обадих му се – обадих се на Азиз, но той не отговори.“

Игернан е получила фрактури на бедро и рамо. Тя редува моменти на съзнание и безсъзнание, а истината за смъртта на съпруга ѝ е научила едва дни по-късно.

„Продължавах да питам, но две нощи никой не знаеше или поне не ми казваше какво се е случило“, разказва тя. „Само ми повтаряха: „Всички го търсим, продължаваме да го търсим.“

По информация на CTV News, 42-годишният Бенхареф е бил канадски гражданин от Мароко, а Игернан – също от Мароко – живее постоянно в Канада.

Атракцион дерайлира в Лисабон
26 снимки
Ден на траур в Португалия
Ден на траур в Португалия
Ден на траур в Португалия
Ден на траур в Португалия

Според кампания в GoFundMe, създадена в подкрепа на Игернан, Бенхареф е починал от тежки травми.

В актуализация от 10 септември близките ѝ съобщиха, че състоянието ѝ е стабилно и тя ще бъде преместена за лечение в болница в Мароко. Съпругът ѝ ще бъде погребан в родината.

„Той е едно от най-милите човешки същества на света“, казва Игернан пред CTV News. „Беше добър с всички – щедър, трудолюбив, уважителен. Беше прекрасен съпруг. Обичаше Канада.“

По данни на CBC News, сред жертвите са и Андре Бержерон от Квебек и съпругата му Бландин До – постоянно пребиваваща в Канада и френска гражданка. Братът на Андре, Ерик Бержерон, разказва пред CBC, че двамата били в последния ден от ваканцията си в Португалия, когато се е случила трагедията.

Официалните власти обясняват инцидента с повреден кабел. В доклад на Службата за предотвратяване и разследване на произшествия в гражданското въздухоплаване и железопътния транспорт (GPIAAF), публикуван на 6 септември, се посочва:

„При огледа на място веднага стана ясно, че кабелът, свързващ двете кабини, се е скъсал в точката си на закрепване вътре в горния трамвай на кабина №1.“

Когато PEOPLE потърси коментар, говорител на Global Affairs Canada потвърди, че са „наясно със смъртта на двама канадски граждани при трамвайната катастрофа в Лисабон“, но отказа да разкрие имената им поради съображения за поверителност.

„Изказваме най-дълбоките си съболезнования на техните семейства и близки, както и на всички засегнати“, заяви говорителят. „Консулските служители оказват съдействие на семействата и поддържат връзка с местните власти.“

Източник: people.com    
Катастрофа с фуникуляр Лисабон Португалия Жертви Пострадали Азиз Бенхареф Хинд Игернан
Последвайте ни

По темата

Млад австриец загина трагично в Царево

Млад австриец загина трагично в Царево

Смразяващо видео вероятно е заснело стрелеца срещу Чарли Кърк, мигове след убийството

Смразяващо видео вероятно е заснело стрелеца срещу Чарли Кърк, мигове след убийството

Маргарет Тачър предупреди за Путин още преди 25 години

Маргарет Тачър предупреди за Путин още преди 25 години

„Слуховете са верни“: Карлос Алкарас е във връзка с бившата на гръцки принц

„Слуховете са верни“: Карлос Алкарас е във връзка с бившата на гръцки принц

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 3 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 3 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 3 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж се крие в креслото зад вестника и се прави, че чете задълбочено. Жена му: - Виждам, че ме чуваш добре - колената ти треперят!…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

MustArt Short Film & Music Fest се завръща в София на 17 и 18 септември в парк „Хиподрума”

MustArt Short Film & Music Fest се завръща в София на 17 и 18 септември в парк „Хиподрума”

Любопитно Преди 23 минути

Фестивалът за млади творци в областта на късометражното кино и авторската музика е с вход свободен

ПАСЕ предложи спиране на постмониторинга над България

ПАСЕ предложи спиране на постмониторинга над България

България Преди 1 час

За това съобщи Деница Сачева, която е вицепрезидент на ПАСЕ

Земетресение край турската столица Анкара

Земетресение край турската столица Анкара

Свят Преди 2 часа

Трусът е регистриран в 08:24 ч. на дълбочина 11,8 километра

Катастрофа с четирима пострадали на пътя Драгомирово - Цървеняно, движението е ограничено

Катастрофа с четирима пострадали на пътя Драгомирово - Цървеняно, движението е ограничено

България Преди 2 часа

Обходният маршрут е през автомагистрала "Струма"

От рогоносене до фетиш към гигантки: Най-странните секс фантазии на двойките през 2025 г.

От рогоносене до фетиш към гигантки: Най-странните секс фантазии на двойките през 2025 г.

Любопитно Преди 2 часа

Сексологът Адриана Уинтърс споделя най-странните желания, за които двойките мечтаят тайно

Нов формат на изпитите за 7-и и 10-и клас разтревожи родители и ученици преди 15 септември

Нов формат на изпитите за 7-и и 10-и клас разтревожи родители и ученици преди 15 септември

България Преди 2 часа

Особено притеснение продължава да буди и бъдещият предмет "Добродетели и религии"

<p>Панагюрското златно съкровище се завръща у дома</p>

Панагюрското златно съкровище се завръща за месец у дома

Любопитно Преди 2 часа

От 16 септември до 23 октомври жителите и гостите на Панагюрище ще могат да видят оригинала

Киър Стармър уволни посланика на Обединеното кралство в САЩ заради връзки с Епстийн

Киър Стармър уволни посланика на Обединеното кралство в САЩ заради връзки с Епстийн

Свят Преди 3 часа

През последните дни американските законодатели публикуваха редица документи, включително писмо от Манделсън, в което той нарича Епстийн свой „най-добър приятел“

<p>Желязков за руските дронове над Полша: Позицията на България е ясна</p>

Желязков: Позицията на България е ясна, осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша

България Преди 3 часа

Считаме, че е абсолютно ненужна провокация, която не спомага за успокояване на обстановката между Русия и ЕС, отбеляза премиерът

Министърът на икономиката: Еврото ще даде нови възможности за малките и средни предприятия

Министърът на икономиката: Еврото ще даде нови възможности за малките и средни предприятия

Пари Преди 3 часа

Петър Дилов отбеляза, че общата валута ще премахне ненужните разходи за превалутиране и ще улесни достъпа до финансиране

Наследството на Хълк Хоган – единствено синът му наследява милионите

Наследството на Хълк Хоган – единствено синът му наследява милионите

Любопитно Преди 3 часа

Дъщерята на Хълк, Брук Хоган, не е включена в завещанието на баща си

Пожар горя под Аспаруховия мост във Варна (СНИМКИ)

Пожар горя под Аспаруховия мост във Варна (СНИМКИ)

България Преди 3 часа

На място бяха изпратени четири екипа огнеборци

Постижима цел ли е изграждането на ядрен реактор на Луната

Постижима цел ли е изграждането на ядрен реактор на Луната

Свят Преди 3 часа

НАСА възнамерява да изгради ядрен реактор на Луната до 2030 г., но е трудно да се каже дали ще успее да осъществи плана си, коментират експерти

<p><span class="cf0">Ново начало: Четири зодии ще намерят покой и свобода от миналото</span></p>

Ново начало: Четири зодии ще намерят покой и свобода от миналото

Любопитно Преди 4 часа

Макар да е съпроводено със страх и несигурност, новото начало винаги носи възможност за растеж и промяна

Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото е по-скоро политически въпрос

Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото е по-скоро политически въпрос

Пари Преди 4 часа

Според премиера членството на България в еврозоната е последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на Европейския съюз

<p>Никога няма да забравим русата ера на Кейт, дори да беше само за дни</p>

Никога няма да забравим русата ера на Кейт Мидълтън, дори да беше само за дни

Любопитно Преди 4 часа

Кратък, но незабравим момент: светлите нюанси на косата на принцесата, които всички обсъдихме

Всичко от днес

От мрежата

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg

Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Известни личности с аутизъм, които променят света

Edna.bg

Първи коментар на принц Хари след срещата с крал Чарлз

Edna.bg

Лудогорец с нов модерен офис в София - ето къде ще водят най-важните преговори

Gong.bg

Карлос Насар е новият посланик на Световното за спортисти със синдром на Даун

Gong.bg

ЕЦБ вече очаква по-голям икономически ръстеж през тази година

Nova.bg

Нов формат на изпитите за 7 и 10 клас дни преди 15 септември

Nova.bg