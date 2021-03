Трафикът в Суецкия канал се възобновява (Видео)

К онтейнеровозът "Евър Гивън", който за близо седмица блокира трафика през Суецкия канал, отново е в движение, съобщи днес операторът на съоръжението, цитиран от световните агенции. Трафикът се възобновява, отбелязва Ройтерс.

Корабът в момента се е отправил на буксир в северна посока към Голямото горчиво езеро в средата на канала, където ще бъде подложен на техническа инспекция. С помощта на прилива, флотилия влекачи успя да го издърпа от пясъчния насип, където бе заседнал. "Евър Гивън" е сред най-големите контейнеровози в света. С тонаж 220 000 т съдът може да превозва 20 000 контейнера, а с 400-те метра е почти толкова дълъг, колкото е висок емблематичният нюйоркски небостъргач "Емпайър Стейт Билдинг".

Traffic resumes in the Suez Canal after the Ever Given is re-floated, Egypt's Suez Canal Authority chairman says https://t.co/OSOucKWbcG pic.twitter.com/7kQUO2xSZv