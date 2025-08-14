Свят

"Смъртоносен удар": Израелски министър утвърди нов план за Западния бряг

"Планът ще погребе идеята за палестинска държава", каза министърът

14 август 2025, 07:11
Преди срещата в Аляска: САЩ временно вдигат някои санкции срещу Русия

Преди срещата в Аляска: САЩ временно вдигат някои санкции срещу Русия
Парижки град отмени прожекция на Барби заради заплахи

Парижки град отмени прожекция на Барби заради заплахи
Жена прогони щъркели с дрон, полицията в Германия я разследва

Жена прогони щъркели с дрон, полицията в Германия я разследва
Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?

Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?
Тревожен ръст на насилствените връзки сред тийнейджърите

Тревожен ръст на насилствените връзки сред тийнейджърите
Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Тайфун удари Тайван - изчезнал, десетки ранени

Тайфун удари Тайван - изчезнал, десетки ранени

М инистърът на финансите на Израел Бецалел Смотрич обяви, че е одобрил новия план за заселване на територия на Западния бряг, известен като E1 , съобщиха израелските медии, информира "Джерузалем пост". 

(Във видеото: Нетаняху: Израел ще довърши работата и ще победи „Хамас“)

"Планът ще погребе идеята за палестинска държава", цитиран е да казва министърът. 

Смотрич разкри, че днес ще проведе пресконференция, придружен от председателя на Общинския съвет на Йеша Израел Ганц и кмета на Маале Адумим Гай Ифрах, за да представи плана допълнително, съобщи Ynet.

Става дума за плановете за спорен проект за заселване на Западния бряг с 3412 жилища, известен като E1 , който беше замразил под натиск от Съединените щати, припомня "Джерузалем пост".

Планът е определян от някои среди като "смъртоносен удар по решението за две държави", защото предвижда ефективно разделяне на Западния бряг на две части. Това би попречило на развитието на метрополния район между Рамала, Източен Йерусалим и Витлеем.

Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Ynet добави, че въпреки че съобщението на Смотрич е било публично оповестено, няма официално потвърждение относно одобрението на плана. Електронната медия отбеляза, че предишни жилищни проекти, които бяха силно рекламирани при стартирането, са били отлагани с години.

Смотрич обаче заяви, че този план ще бъде осъществен, тъй като е "последният пирон в ковчега" на концепцията за палестинска държава. 

"От палестинска гледна точка и от тази на международната общност, това е критична област. Без нея създаването на палестинска държава със столица Източен Йерусалим е просто невъзможно", добави той. 

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 12 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 10 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 10 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 9 часа

Откриват вертолетно летище в болница в Кърджали

Откриват вертолетно летище в болница "Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали

България Преди 1 час

Летището ще бъде открито от министъра на здравеопазването Силви Кирилов

Как Путин кара ученици да разработват дронове

Как Путин кара ученици да разработват дронове

Свят Преди 1 час

Разследванията на независими журналисти сочат, че руски ученици се използват за разработката и производството на дронове

Пожар в землището на Угърчин

Пожар в землището на Угърчин

България Преди 9 часа

На място са пет екипа на пожарната, много доброволци, помагат и земеделски производители с техника

Родилното отделение в Перник възобнови работата си

Родилното отделение в Перник възобнови работата си

България Преди 9 часа

През юли отделението временно преустанови дейност

Апелативният съд разреши на Тръмп да ореже USAID

Апелативният съд разреши на Тръмп да ореже USAID

Свят Преди 10 часа

След встъпването си в длъжност през януари Тръмп замрази милиарди долари от разходите за чуждестранна помощ

Пожар погълна над 50 декара гора край Кърджали

Пожар погълна над 50 декара гора край Кърджали

България Преди 11 часа

От полицията заявиха, че няма опасност за населението

Пожар в защитена местност край Тутракан

Пожар в защитена местност край Тутракан

България Преди 11 часа

Гъстият дим се вижда от километри

След акцията в оръжейна фирма: Няма данни за задържани

След акцията в оръжейна фирма: Няма данни за задържани

България Преди 12 часа

Неизвестно остава и какво точно е поискало в молбата си за правна помощ Националното антикорупционно бюро на Украйна

Вучич не може да се кандидатира за президент повече

Вучич не може да се кандидатира за президент повече

Свят Преди 13 часа

Той посочи, че и през ум не му минава да променя конституцията

Арестуваха мъж от Пловдив за терористичната заплаха към самолета до Лондон

Арестуваха мъж от Пловдив за терористичната заплаха към самолета до Лондон

България Преди 14 часа

Заради сигнала самолетът беше отклонен от въздушното пространство на Чехия

Международни организации за медийна свобода реагират на нападение над екип на N1 TV

Международни организации за медийна свобода реагират на нападение над екип на N1 TV

Свят Преди 15 часа

Комитетът за защита на журналистите изрази загриженост от тормоза над екипа на N1 TV

Шефът на ЕЦБ показа българското евро

Шефът на ЕЦБ показа българското евро

Свят Преди 15 часа

Лагард: Разгледайте за първи път дизайна на българската монета от 1 евро

Джеси Джей: Косата ми пада „като луда" след мастектомията, усещам болка 5 седмици след операцията

Джеси Джей: Косата ми пада „като луда“ след мастектомията, усещам болка 5 седмици след операцията

Свят Преди 15 часа

Джеси Джей споделя как тялото й се е променило след мастектомията

Причината за смъртта на Лони Андерсън е разкрита

Причината за смъртта на Лони Андерсън е разкрита

Свят Преди 15 часа

Актрисата почина на 3 август на 79-годишна възраст, само дни преди юбилея си

Обвиниха адвокатски сътрудник за имотни измами и принуда

Обвиниха адвокатски сътрудник за имотни измами и принуда

България Преди 15 часа

Наньо Турлаков е с две обвинения и е в ареста за срок до 72 часа

Вкараха в затвора македонски наркотрафикант в България

Вкараха в затвора македонски наркотрафикант в България

България Преди 15 часа

Подсъдимият е признат за виновен за контрабанда на високорисково наркотично вещество

Всичко от днес

