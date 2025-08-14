"Смъртоносен удар": Израелски министър утвърди нов план за Западния бряг

Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?

М инистърът на финансите на Израел Бецалел Смотрич обяви, че е одобрил новия план за заселване на територия на Западния бряг, известен като E1 , съобщиха израелските медии, информира "Джерузалем пост".

"Планът ще погребе идеята за палестинска държава", цитиран е да казва министърът.

Смотрич разкри, че днес ще проведе пресконференция, придружен от председателя на Общинския съвет на Йеша Израел Ганц и кмета на Маале Адумим Гай Ифрах, за да представи плана допълнително, съобщи Ynet.

Става дума за плановете за спорен проект за заселване на Западния бряг с 3412 жилища, известен като E1 , който беше замразил под натиск от Съединените щати, припомня "Джерузалем пост".

Планът е определян от някои среди като "смъртоносен удар по решението за две държави", защото предвижда ефективно разделяне на Западния бряг на две части. Това би попречило на развитието на метрополния район между Рамала, Източен Йерусалим и Витлеем.

Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Ynet добави, че въпреки че съобщението на Смотрич е било публично оповестено, няма официално потвърждение относно одобрението на плана. Електронната медия отбеляза, че предишни жилищни проекти, които бяха силно рекламирани при стартирането, са били отлагани с години.

Смотрич обаче заяви, че този план ще бъде осъществен, тъй като е "последният пирон в ковчега" на концепцията за палестинска държава.

"От палестинска гледна точка и от тази на международната общност, това е критична област. Без нея създаването на палестинска държава със столица Източен Йерусалим е просто невъзможно", добави той.