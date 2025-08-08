Берлин спира износа на оръжие, което Израел би могъл да използва в Газа

Г ермания ще спре износа на военно оборудване за Израел, което може да бъде използвано в Ивицата Газа, заяви канцлерът Фридрих Мерц в отговор на плана на Израел да поеме контрола над град Газа.

Решението бележи значителна промяна в курса на германското правителство, което е един от най-верните международни съюзници на Израел.

Мерц посочи, че е „все по-трудно да се разбере“ как военният план на Израел ще спомогне за постигането на легитимните цели за разоръжаване на Хамас и освобождаване на заложниците.

„При тези обстоятелства германското правителство няма да разреши износ на военно оборудване, което може да бъде използвано в ивицата Газа, до второ нареждане“, продължи той.

Мерц добави, че „с планираната офанзива израелското правителство носи още по-голяма отговорност“ за предоставянето на помощ на цивилните в Газа и повтори призива си за пълен достъп на „организациите на ООН и други неправителствени институции“.

Международната загриженост нараства заради страданията на палестинците в Газа, където според оценка на ООН се разразява глад.

Германският канцлер каза също, че неговото правителство "призовава израелското правителство да не предприема по-нататъшни стъпки към анексиране на Западния бряг“.