ООН осъди убийството на петима палестински журналисти, извършено от Израел

Върховният комисариат обвинява Израел, че е нанесъл целенасочен удар по палатката, в която се намирали петима сътрудници на телевизия "Ал Джазира"

Обновена преди 25 минути / 11 август 2025, 16:17
След силното земетресение: Задържаха мъж за трагедията със срутената сграда в Турция

Внимавайте за тези 5 симптома на „силно инвазивен“ мозъчен рак - пациентите обикновено оцеляват само 15 месеца

"Уикипедия" загуби ключово дело във Великобритания
Reuters: Зеленски търси място на масата за преговори с Тръмп и Путин

Германия: Да не се сключва мирно споразумение на срещата Тръмп - Путин без съгласието на Киев

Тръмп иска да изгони бездомните от Вашингтон, обеща да ги изпрати „далеч“

Над 200 вторнични труса в Турция след силното земетресение

Китай следи внимателно преди срещата на Тръмп и Путин в Аляска, предупреди Линдзи Греъм

С ветовни лидери остро осъдиха убийството на петима палестински журналисти при израелска военна операция, като призоваха за незабавно разследване и спазване на международното хуманитарно право.

Израелската армия потвърди, че е убила журналист на „Ал Джазира“

Върховният комисариат на ООН по правата на човека осъди "убийството на петима палестински журналисти от израелската армия" в ивицата Газа снощи, предаде Франс прес в съобщение, публикувано в "Екс".

Върховният комисариат обвинява Израел, че е нанесъл целенасочен удар по палатката, в която се намирали петима сътрудници на телевизия "Ал Джазира", което "представлява сериозно нарушение на международното хуманитарно право", се посочва в изявлението.

При същия удар е бил убит и журналист на свободна практика, работил за местни медии.

"Израел трябва да зачита и пази всички цивилни, включително журналистите", подчертава Върховният комисариат и припомня, че "от 7 октомври 2023 г. в Газа са убити най-малко 242-ма палестински журналисти". В изявлението ООН отново настоява да се осигури "незабавен, сигурен и безпрепятствен достъп до Газа за всички журналисти".

Една от жертвите, 28-годишният Анас аш Шариф, беше едно от най-известните лица сред кореспондентите, които ежедневно отразяваха конфликта.

Израелската армия заяви, че е нанесла удар срещу него, определяйки го като "терорист", който "се е представял за журналист", припомня АФП.

 

Британският премиер Киър Стармър е силно обезпокоен от нападенията срещу журналисти в Газа, заяви неговият говорител, цитиран от Ройтерс, след като шестима репортери бяха убити при израелски въздушен удар.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето заяви, че израелското правителство е "загубило разсъдъка и човечността си" по отношение на ситуацията в Газа и споменава възможността за санкции, отбелязва Франс прес, като цитира негово интервю за в. "Стампа".

"Това, което се случва, е недопустимо. Не сме изправени пред военна операция със странични жертви, а пред пълно отричане на правото и основополагащите ценности на нашата цивилизация", подчерта той. "Ние сме ангажирани с хуманитарната помощ, но освен осъждането, сега трябва да намерим начин да принудим" израелския премиер Бенямин Нетаняху "да мисли трезво", добави Крозето.

На въпрос за възможни международни санкции срещу Израел министърът отговори, че "окупацията на Газа и някои тежки актове на Западния бряг бележат" засилване на военните действия, които ще изискват "да се вземат решения".

"Това не би било насочено срещу Израел, а би бил начин да се спаси този народ от правителство, което е загубило разсъдъка и човечността си", подчерта Крозето.

"Винаги трябва да правим разграничение между правителствата на държавите и народите и религиите, които те изповядват. Това важи за Нетаняху и за (руския президент Владимир) Путин, чиито методи напоследък са станали опасно сходни", отбеляза още министърът в реакция срещу плана на правителството на Нетаняху да поеме контрола над град Газа и да нападне последните бастиони на "Хамас" - план, който предизвика критики по целия свят.

Израелският премиер от своя страна твърди, че тази опция е "най-добрият начин да се сложи край на войната" срещу "Хамас" в Газа.

Рим отказа да се присъедини към другите държави в признаването на палестинската държава. Крозето защити това решение, като заяви, че "има риск признаването на държава, която не съществува, да се превърне в политическа провокация в свят, изобилстващ от провокации".

 

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
