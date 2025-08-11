Свят

Мелони е "дълбоко загрижена" за плановете на Израел за Газа

Мелони нарече хуманитарната ситуация в палестинската територия "неоправдана и неприемлива"

11 август 2025, 22:44
Източник: БТА

И талианската министър-председателка Джорджа Мелони изрази днес "дълбоката си загриженост" във връзка с израелските планове за разширяване на военната операция в ивицата Газа и установяване на контрол над град Газа, предаде Франс прес.

По време на телефонен разговор с палестинския президент Махмуд Абас Мелони изрази "дълбока загриженост във връзка със скорошните израелски решения, които изглежда ще доведат до нова военна ескалация", се съобщава в изявление на канцеларията ѝ.

