Екзекуцията на Романови: Николай Втори и семейството му са разстреляни едновременно

С ледствието за гибелта на членовете на царското семейство Романови напълно потвърди факта, че те са били разстреляни едновременно в дома на Ипатиев в Екатеринбург, съобщи ТАСС.

Мистерията около Анастасия и трагичната смърт на семейството ѝ

Така

слуховете, че някои от императорското семейство или приближени са се спасили, се оказаха неоснователни.

Това заявява генерал-майор от правосъдието Марина Молодцова, старши следовател по особено важни дела към председателя на следствения комитет на Русия във филма "Случаят Романови. Разследването установи".

