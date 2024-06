"Това са клевети": Израел с тежки обвинения срещу ООН

И зраел обвини анкетна комисия на ООН, че отправя "фалшиви обвинения и клевети" срещу израелската армия, заяви говорителят на израелското външно министерство Орен Марморщайн малко повече от осем месеца след началото на войната срещу "Хамас" в ивицата Газа, предаде Франс прес.

"Докладът е пълен с фалшиви обвинения и клевети срещу войниците от израелската армия", каза снощи говорителят в социалната мрежа "Екс".

В доклада, публикуван вчера в Женева, се твърди, че Израел извършва престъпления срещу човечеството в ивицата Газа.

ООН разследва "Хамас" и Израел, установи военни престъпления

"Израел е извършил престъпления срещу човечеството, изразяващи се в изтребване, убийства, преследване по полов признак, насочено към палестински мъже и момчета, насилствено прехвърляне, изтезания и нечовешко и жестоко отношение", заключава анкетната комисия.

Докладът също така обвинява палестинските въоръжени групировки, че са извършили военни престъпления на 7 октомври и след това.

Според Марморщайн докладът е изготвен от "структура, родена в грях, която нарушава стандартите на ООН, а ръководителите на комисията са "пристрастни и пропити с антиизраелски настроения".

Israeli authorities are responsible for war crimes and crimes against humanity in Gaza, UN independent commission of inquiry finds.



The investigation also concludes that Palestinian armed groups are responsible for war crimes committed in Israel. https://t.co/Glh07KtlLk pic.twitter.com/NgagmTzNHY