Откриха тялото на един от заложниците в Газа

И зраелската армия е открила тялото на заложник в Ивицата Газа. Това съобщиха Израелските сили за отбрана (IDF), цитирани от BBC.

Армията потвърди, че 53-годишният Рон Бенджамин е бил намерен заедно с телата на други трима заложници, чиято самоличност беше потвърдена в петък.

53-годишният заложник е участвал в групова колоездачна обиколка близо до границата с Газа, когато на 7 октомври е започнало нападението на “Хамас”.

Около 1 200 души бяха убити по време на безпрецедентната атака, когато въоръжени лица на “Хамас” нахлуха в Израел. Те отведоха 252 души в Газа като заложници.

Говорителят на израелските военни контраадмирал Даниел Хагари заяви в изявление, публикувано в X, че военното разузнаване е установило, че той е бил убит на 7 октомври.

Breaking: the IDF has recovered the body of hostage Ron Benjamin, 52.



Hamas kidnaped Benjamin on October 7th after he set out for a bike ride near Kibbutz Be’eri.



Hamas kidnaped Benjamin on October 7th after he set out for a bike ride near Kibbutz Be'eri.

May Benjamin's memory forever be a blessing.