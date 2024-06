ООН разследва "Хамас" и Израел, установи военни престъпления

Р азследване на ООН установи, че както Израел, така и "Хамас" са извършили военни престъпления и тежки нарушения на международното право.

Докладите, публикувани на 12 юни, очертават тревожна картина на рутинно пренебрегване на международното право от двете страни в опустошителния конфликт, съобщи Си Ен Ен.

Докладите на анкетната комисия на ООН започват от 7 октомври - деня, в който "Хамас" и други палестински въоръжени групировки започнаха серия от убийства и отвличания в южната част на Израел.

Hamas terrorists attacked Israel on October 7 during a Jewish High Holiday. Today, on the Jewish High Holiday of Shavuot, the Pillay Commission of Inquiry chooses to publish its latest biased reports, attacking Israel.



This decision is reflective of the systematic anti-Israeli… pic.twitter.com/s1bb7DSuvm