"Това не ни плаши": Израел се подготвя за война с Ливан

С лагам си тапите за уши и правя крачка назад. Първо идва светкавицата от дулото на танка, а след това стрелата. Снайперисти откриват огън. Трасиращи изстрели от картечница се устремяват към село на "Хизбула". Израелски парашутисти атакуват бутафорното населено място. Описаната ситуация е само тренировка, уточнява Sky News.

Все още не е взето решение дали да се нахлуе в Ливан, но израелското правителство прави все по-ясни изявления и всички войници, с които екип на Sky News е разговарял, са споделили, че смятат, че това ще се случи.

Това обаче ще бъде кървава война и за двете страни. "Хизбула" е много по-голяма, по-добре въоръжена в битките от “Хамас”, но израелските командири смятат, че в крайна сметка те ще надделеят.

Израел отново атакува цели на "Хизбула" в Южен Ливан

“Научаваме за тяхната готовност и опит, за да разберем напълно нашите противници и врагове”, казва висш офицер.

"Но това не ни плаши. Вярвам, че Израелски отбранителни сили (ЦАХАЛ) са много по-добре обучени и екипирани от "Хизбула", допълва той.

Между Израел и "Хизбула" има ежедневна размяна на огън по границата, достатъчна в нормални времена, за да започне вече война. Това обаче не са нормални времена, а опасни, посочва офицерът.

През зимата Голанските възвишения са студени и дъждовни. Ниски облаци обгръщат хълмовете, а вятърът брули долините. За този регион са водени многобройни битки. Сега това е окупирана от Израел земя, анексирана след войната от 1967 г. и заобиколена от едната страна от Сирия, а от другата - от Ливан - и двете страни са врагове на Израел.

Старите сирийски бункери са вкопани дълбоко в склоновете на хълмовете и напомнят за минали войни и предишни собственици на тази земя.

Днес тя отново е силно милитаризирана, тъй като Израел се подготвя за нова война с Ливан.

BREAKING:



Syrian Sources are reporting that Thousands of Iranian-Backed Militia Members have arrived in Southern Lebanon over the last week and that Tens of Thousands are still Staging inside of Syria near the Border with Lebanon and the Golan Heights.



The great war is slowly… pic.twitter.com/5HPLul6Pfm