Шаленберг встъпи в длъжност като временен канцлер на Австрия

А встрийският министър на външните работи Александър Шаленберг положи клетва като временен федерален канцлер на Австрия, наследявайки на поста консерватора Карл Нехамер, който миналата седмица обяви, че се оттегля заради неуспеха в коалиционните преговори, водени тогава между консерваторите и социалдемотратите, предаде Ройтерс.

Сегашното правителство на Австрия, начело с Австрийската народна партия (АНП), изпълнява функциите на служебно правителство, след като през септември Австрийската партия на свободата (АПС) спечели изборите.

АПС получи мандат за сформиране на правителство преди броени дни и днес ще започне преговори с АНП.

