"Това е най-важният вирус, за който никога не сте чували": Нова инфекция набира сила в САЩ

И зминалата зима беше тежка за респираторните вируси, доминирани от пикове на RSV, грип и COVID-19. Но точно в момента, в който затихват, малко известен вирус, който причинява много от същите симптоми – инфекция на долната част на белите дробове, натрапчива кашлица, хрема, болки в гърлото и треска–набира сила.

Случаите на човешки метапневмовирус или HMPV нараснаха тази пролет, според системите за наблюдение на респираторните вируси на Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ. Той напълни болничните интензивни отделения с малки деца и възрастни хора, които са най-уязвими към тези инфекции. В своя пик в средата на март близо 11% от тестваните проби са били положителни за HMPV, число, което е с около 36% по-високо от средния сезонен пик преди пандемията.

Повечето хора, които са го хванали обаче, вероятно дори не са знаели, че го имат. Болните обикновено не се изследват за това извън болница или спешно отделение. За разлика от COVID-19 и грипа, няма ваксина за HMPV или антивирусни лекарства за лечение. Вместо това лекарите се грижат за тежко болни хора, като се грижат за техните симптоми.

Подценена заплаха

Проучванията показват, че HMPV причинява толкова нещастия в САЩ всяка година, колкото грипът и RSV вирусът. Едно проучване на проби от пациенти, събирани в продължение на 25 години, установи, че това е втората най-честа причина за респираторни инфекции при деца след RSV. Проучване в Ню Йорк, проведено в продължение на четири зими, установи, че това е толкова често срещано при хоспитализирани възрастни хора, колкото RSV и грип. Подобно на тези инфекции, HMPV може да доведе до интензивни грижи и фатални случаи на пневмония при възрастни хора.

Човешкият метапневмовирус беше открит от холандски изследователи на вируси през 2001 г. Те имаха 28 проби от деца в Холандия с необясними респираторни инфекции. Някои от децата са били много болни и са имали нужда от механична вентилация, но не са дали положителен тест за известни патогени.

Изследователите са култивирали пробите в различни видове клетки от маймуни, пилета и кучета и след това са разгледали културите под електронен микроскоп. Те виждат нещо, което изглеждаше структурно свързано със семейството на paramyxoviridae, група вируси, за които е известно, че причиняват на хората респираторни заболявания като морбили, паротит и респираторен синцитиален вирус или RSV.

По-отблизо гените на вируса показаха близък роднина: птичи метапневмовирус, който заразява птиците. Новият вирус беше наречен човешки метапневмовирус. Учените смятат, че вероятно е прескочило от птици на хора в някакъв момент и е еволюирало оттам.

Когато изследователите тестваха кръвни проби от 72 пациенти, съхранявани от 1958 г., всички показаха доказателства за излагане на мистериозния вирус, което показва, че той е циркулирал сред хората, неоткрит, поне през предходния половин век.

Лекари и пациенти на тъмно

Респираторните инфекции са водещата причина за смърт при деца по света и причина номер 1 за хоспитализиране на деца в Съединените щати, но учените не знаят какво причинява голяма част от тях, казва д-р Джон Уилямс, педиатър в от университета в Питсбърг, който е прекарал кариерата си в изследване на ваксини и лечения за HMPV.

Уилямс казва, че е имало широкообхватни епидемиологични проучвания, проведени през 50-те и 60-те години на миналия век, разглеждащи причините за респираторните инфекции.

