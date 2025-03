“Сезон с висока тежест”: Случаите на грип в САЩ достигнаха 15-годишен връх

С лучаите на сезонен грип достигнаха 15-годишен връх тази година, претоварвайки болниците, принуждавайки училищата да затварят и причинявайки около 19 000 смъртни случая, свързани с грипа, досега в Съединените щати. Тези смъртни случаи дори надминаха зимните смъртни случаи, свързани с COVID-19, за първи път от началото на пандемията преди пет години.

Докато случаите на грип нарастват, инфекциите с RSV, норовирус и COVID-19 също остават високи, "оказвайки значителен натиск върху болниците – особено тъй като пациентите се конкурират за едни и същи ресурси като легла в интензивни отделения и медицински персонал", казва Джейсън Нагата, педиатър в Калифорнийския университет, Детска болница "Бениоф" в Сан Франциско. "Болниците се борят да се справят с търсенето и някои бяха принудени да разположат временни триажни палатки."

Освен това, този грипен сезон най-много наподобява сезона 2019-2020 г., който отбеляза пикове през декември, февруари и март. Ако подобен пик се случи следващия месец на тази година, може да има още по-големи опустошителни последици. Ето какво допринася за забележително високите нива на грип тази година – плюс какво можете да направите, за да защитите себе си и семейството си.

"Не винаги е ясно защо грипните сезони се различават толкова много по тежест", казва Уилям Шафнър, специалист по инфекциозни болести в Медицинския факултет на университета Вандербилт, но вероятно има няколко фактора, които допринасят за значително високите числа тази година.

Един от факторите, които Шафнър посочва, е тазгодишната необичайно студена зима, която "принуждава хората да стоят на закрито, като по този начин увеличава близкия контакт и улеснява разпространението на вируса". Подобно на RSV и COVID-19, грипът се предава чрез малки респираторни капчици, които се отделят, когато заразен човек диша, говори, кашля или киха.

САЩ вероятно все още изпитват "имунен дефицит" в резултат на по-малкото излагане на грип и други вируси по време на пандемията поради превантивните мерки, свързани с COVID-19, казва Нагата. Предпазни мерки като социално дистанциране и използване на маска за лице, макар и критични за предотвратяване на разпространението на коронавируса, доведоха до по-малко случаи на грип по време на пандемията и следователно до по-слабо развитие на антитела при хората за защита срещу последващи сезони на грип като този, който се наблюдава сега. Този грипен сезон също беше "силно непредвидим", обяснява Нагата, с множество вълни от грипни инфекции и щамове H1N1 и H3N2, циркулиращи едновременно. Вирусът обикновено има само един пик на сезон и силно преобладаване на един щам над друг, така че множество пикове и два щама, споделящи една и съща фаза, са необичайни.

