„Това е моят герой“: Тийнейджър спаси 2-годишната си сестра от пожар

Т ийнейджър от Тексас геройски спасява 2-годишната си сестра от пожар, който унищожава дома им.

Местните власти са се отзовали на обаждане на 911 за пожар в мобилна къща в ранните сутрешни часове, съобщават от пожарно-спасителната служба на Далас (DFR) за PEOPLE. В резултат на пожара, при който е загинал един човек, както и три домашни кучета, са били повредени най-малко четири къщи.

Събуждайки се от пламъците, семейство Морено побързало да евакуира къщата си, но според KDFW, 16-годишният Джонатан Морено, разбрал, че 2-годишната му сестра Камила все още е вътре. Затова се върнал, за да я спаси.

„Знаех, че няма да мога да си простя, ако изляза, а тя не оцелее“, казва Джонатан пред WFAA.

Бащата Аполинар Морено добавя: „Това е моят герой.“

Teen Saves 2-Year-Old Sister from Fire That Destroyed Their Home: 'That's My Hero,' Says Dad https://t.co/zaY11jGpab