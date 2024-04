6-годишно момиче влезе в горяща къща, за да спаси семейството си

6-годишно момиче е възхвалявано като герой, след като спасява семейството си от пожар в къща.

Оливия Патерсън си играела навън, когато на 4 април забелязала, че от покрива на дома ѝ в Северен Йоркшир, Англия, излизат пламъци, съобщава британският вестник The Times.

Според изданието и Yorkshire Live майката на Оливия, 29-годишната Лора, спяла на дивана заедно с двете си по-малки деца Джоел-Джеймс, на 1 г., и Тифани, на 2 г., когато тя се втурнала в дома си с викове:

"Събуди се, мамо - събуди бебетата".

Семейството успяло да се спаси невредимо от пожара, който започнал в съседната къща и се разпространил на горния етаж на тристайния дом на семейството.

Бабата на Оливия, 54-годишната Сейди Гелдер, похвали "невероятната" си внучка.

