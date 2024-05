Чешкият президент за руската инвазия в Украйна: Това е "исторически парадокс"

П резидентът на Чехия Петър Павел отбеляза днес края на Втората световна война в Европа и освобождението от нацистката окупация преди седемдесет и девет години с традиционното си възпоменание, предаде ДПА. Държавният глава посочи в речта си, че след "дълбок размисъл" победената нацистка Германия се е превърнала в демократична държава, ангажирана с поддържането на мира и стабилността в Европа.

В същото време той описа като "исторически парадокс" факта, че днес самата Русия е станала агресор с войната си срещу Украйна. Павел добави, че не трябва да има отстъпление в международната подкрепа за Киев.

ARD, tagesschau - #Czech President #Pavel. I, along with our Prime Minister Petr Fiala, assume that the first 180,000 pieces of ammunition will be delivered to #Ukraine in June. #War_in_Ukraine https://t.co/GIBfe79rzo