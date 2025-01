Държавният секретар на САЩ тръгва на обиколка, за да постигне "мир по американски"

П о традиция всеки нов американски държавен секретар избира за първото си задгранично посещение голям съюзник на САЩ, за да потвърди доброто разбирателство с него. Но не и Марко Рубио.

Новият американски държавен секретар започва от събота обиколка в пет страни от Централна Америка, където има намерение да се превърне в живо въплъщение на принципа на Доналд Тръмп „Америка на първо място“. Тази обиколка започва с Панама.

Изборът на този регион за първата задгранична визита на Рубио не е случаен. От встъпването му в длъжност на 20 септември президентът на САЩ Тръмп поде мащабна програма за експулсиране на незаконни мигранти от САЩ.

А страните от Централна Америка, както и съседен Хондурас, са развъдник на мигранти, опитващи се да се възползват от американската мечта.

Марко Рубио, който е първият държавен секретар на САЩ от латиноамерикански произход, пристига първо в Панама, чийто Памански канал поражда у Тръмп желание да го притежава отново, за да парира на влиянието на Китай. После Рубио ще посети Салвадор, Гватемала, Коста Рика и Доминиканската Република. Тези страни са предупредени, както би се случило с тях, ако откажат да приемат изгонени от САЩ незаконни мигранти. Случаят с Колумбия от неделя им служи за пример. Тогава Тръмп заплаши Богота с търговска война, разгневен, че колумбийският президент Густаво Петро върна два американски военни самолета, превозващи колумбийски мигранти, експулсирани от САЩ въпреки поети от него писмени ангажименти, според Вашингтон.

Канада засилва граничния контрол на фона на заплахите от мита на Тръмп

Тръмп в крайна сметка не приложи заплахата си за мита на Богота, след като Петро реши да приеме мигрантите, но наложените от САЩ на Колумбия визови ограничения си остават в сила.

В интервю за радио „Сириус Екс Ем“ вчера Рубио заяви, че иска да укрепи партньорствата на САЩ в региона, като подчерта, че страните, които ще посети, имат интерес от това. "Мисля, че ще видим как в резултат на това ще има един по-сигурен американски континент и нашите интереси в Панамския канал ще бъдат винаги гарантирани“, заяви той.

Според експерти стилът на Тръмп препраща в много отношения към "бетонната дипломация" от началото на 20-и век, когато САЩ заплашваха да използват сила, за да постигнат онова, което искаха, в това число и изграждането на Панамския канал. „Изявленията на Тръмп, който казва, че иска САЩ да си върнат канала, съживяват лоши спомени от миналото, тези за американския империализъм“, посочва Льолан Лазаръс от Международния университет във Флорида. То отбелязва, че панамският президент Хосе Раул Мулино, чиято страна пое контрол върху Панамския канал през 1999 г. набързо е надигнал глас, за да защити неговия суверенитет.

Rubio’s Central America Trip Seeks to Counter China, State Department Says https://t.co/c36dX92RKs via @epochtimes