Водещата причина за смърт в САЩ отнема живот на всеки 34 секунди

С поред нов доклад на всеки 34 секунди в САЩ някой умира от сърдечно заболяване, което потвърждава, че това често е водещата причина за смърт в страната.

„Това е тревожна статистика за мен - и би трябвало да е тревожна за всички нас, защото е вероятно много от тези, които ще загубим, да са наши приятели и близки“, казва лекарят Кийт Чърчуел, президент на Американската асоциация по сърдечни заболявания.

В Актуализираната статистика за сърдечните заболявания и инсултите за 2025 г. са анализирани най-новите налични данни, като е установено, че през 2022 г. в САЩ ще има общо 941 652 смъртни случая от сърдечносъдови заболявания, които включват всички заболявания на кръвоносната система.

Броят на смъртните случаи от сърдечни заболявания в данните на CDC за 2022 г. е следван от броя на смъртните случаи от рак, злополуки и след това от COVID-19.

„Твърде много хора умират от сърдечни заболявания и от инсулт, който остава петата водеща причина за смърт. Заедно те убиват повече хора, отколкото всички видове рак и случайни смъртни случаи, взети заедно“, продължава Чърчуел.

Нещо повече, известните рискови фактори за сърдечни заболявания, включително високо кръвно налягане, диабет и затлъстяване, продължават да се увеличават. Ако тези тенденции се запазят, до 2050 г. хипертонията и затлъстяването ще засегнат повече от 180 милиона възрастни в САЩ.

В придружаващ коментар кардиологът от Харвардския университет Дхрув Кази отбелязва, че някои от по-новите данни, особено за децата и юношите, може да са повлияни от промените в начина на живот, наложени от пандемията COVID-19.

В изчерпателния доклад се посочва, че един от най-големите виновници за това е неправилното хранене. Повечето американци не консумират достатъчно здравословни и непреработени храни. За здравето на сърцето се препоръчват диети с преобладаващо растително съдържание, като средиземноморската или вегетарианската диета.

За това допринасят и достатъчният сън, физическите упражнения, управлението на стреса и психичното здраве.

В доклада се отчита, че факторите на околната среда, включително образованието, доходите и достъпността на квартала, оказват значително влияние върху избора на храна и други начини на живот. Например нарастващите цени на хранителните стоки могат да възпрат хората от избора на здравословна храна.

По този начин маргинализираните малцинствени групи продължават да се сблъскват с най-големи пречки пред избора на здравословна храна и с повече стресови фактори за сърцето, както е отразено в резултатите за сърдечните заболявания.

