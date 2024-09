Ливанският премиер осъди израелския "план за унищожение"

Л иванският премиер Наджиб Микати осъди „плана за унищожение“, изпълняван от Израел, чиято армия съобщи, че днес е взела на прицел над 300 обекти на "Хизбула" в Ливан, предаде Франс прес.

Israel's Diaspora Affairs Minister Amichai Chikli claimed that Lebanon is not fulfilling the definition of a state, adding the Israeli military has the right to “take over” areas in Lebanon.



More details: https://t.co/WYRWBBt7Cd pic.twitter.com/URCTDoR1Ei